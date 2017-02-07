→ Пятеро детей с врожденным пороком сердца из Узбекистана прооперированы в Индии

Пятеро детей с врожденным пороком сердца из Узбекистана прооперированы в ИндииМеждународный неправительственный благотворительный фонд "Соглом авлод учун" при поддержке Международной организации "Friedensdorf International" (Германия) отправил на лечение пять детей с разными формами врожденного порока сердца в госпиталь "Artemis Medicare Services Limited" (Индия). На днях прооперированные ребята вернулись на Родину.
Как сообщает ИА "Жахон", эта поездка - одна из целого ряда мероприятий, который организовывает фонд "Соглом авлод учун" для обеспечения здоровья подрастающего поколения, охраны материнства и детства, создания благоприятных условий физическому, интеллектуальному и нравственному развитию молодежи. При поддержке зарубежных партнеров проводится большая работа по лечению ребят от разных недугов в ведущих мировых медучреждениях.
В соответствии с соглашением, подписанным в октябре 2015-го между фондом и госпиталем Индии, проводится медосмотр и отбор детей с тяжелыми формами врожденного порока сердца. Ранее квалифицированную помощь в этой клинике получили 26 детей с подобным недугом.