Сельские врачебные пункты заменят полноценными поликлиниками
Министр здравоохранения в рамках «Открытого диалога» с журналистами рассказал, каким образом будут решаться проблемы с доступом сельского населения к бесплатной медицине.
Сельские жители жалуются, что на прием к узкому специалисту необходимо ехать в райцентр за несколько десятков километров от дома. Выступая на селекторном совещании, Президент привел пример, что житель Денау едет сдавать кровь на анализ в Термез. На встрече с журналистами 8 февраля глава Минздрава Адхам Икрамов отметил, что проблемы на селе, действительно, существуют, однако в ближайшее время их планируется решить.
Как отметил министр здравоохранения, в этом году сельские врачебные пункты заменят полноценными поликлиниками, где будет 5 – 6 специалистов: терапевт, педиатр, кардиолог, гинеколог, стоматолог и врач экстренной медицинской помощи.
«Одна из проблем – это острая нехватка кадров в сельской местности. Работать там никто не хочет, все специалисты предпочитают практиковать в столице. Мы понимаем, что нужна мотивация, чтобы врач поехал работать в село. Поэтому нами принято решение медперсоналу предоставлять жилье на выгодных условиях», - отметил глава минздрава.
Кроме того, предполагается не только изменить тип медучреждений в селах, но и увеличить их количество. Так, врачебные пункты планируется строить в жилых сельских районах в радиусе 2 – 3км.