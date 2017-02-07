В поликлиниках запретят проводить «пятиминутки»
Адхам Икрамов ответил на вопрос журналистов о проведении в медицинских учреждениях традиционных «пятиминуток», которые на самом деле представляют собой часовые собрания.
Как известно, почти каждое утро в поликлиниках начинается с традиционных «пятминуток», которые затягиваются на полчаса или даже на час. Тем временем народ собирается у кабинетов врачей, толпится, нервничает. По словам министра здравоохранения, во-первых, подобные мероприятия медики должны проводить после приема пациентов, а во-вторых, он просто не видит в них смысла.
«Я не понимаю, с какой целью утром в поликлиниках или врачебных пунктах проводят подобные мероприятия. Есть понятие «планерка» в клинических больницах. Это необходимое собрание, характерное и для медучреждений многих стран мира. А в поликлиниках это совершенно не нужно», - заверил Икрамов.
Глава Минздрава рекомендовал гражданам обращаться по телефону доверия, если их не примет врач поликлиники, ссылаясь на «пятиминутку». Также министр обратился к главврачам поликлиник и врачебных пунктов с просьбой не проводить эти ненужные собрания, тем более утром, когда большой поток пациентов.