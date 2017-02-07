Министр здравоохранения: «Хотите дать суюнчи – отдайте деньги нуждающимся»
Высказывание Президента относительно взяток и поборов в родильных домах страны вызвало бурные дискуссии в социальных сетях. Одни поддерживали решение главы государства, другие встали на защиту врачей, говоря, что у них небольшие зарплаты и дают они не взятки, а своеобразное вознаграждение по собственному желанию и от чистого сердца. Также многие напомнили, что живем мы на Востоке, и здесь принято давать «суюнчи».
Однако министр здравоохранения Адхам Икрамов, отвечая на вопросы журналистов в рамках «Открытого диалога» 8 февраля, категорично высказался по этому поводу.
«Мы должны, прежде всего, определиться с платностью и бесплатностью медицины. Если продолжить вопрос не только о роддомах, но и об экстренной медицинской помощи, то мы однозначно заявляем, что эти медуслуги у нас бесплатные. Не с моральной, не с этической не с юридической точек зрения получение денег медработником от пациента не может быть оправдано, даже учитывая традиции, которые складывались десятилетиями или столетиями», - сказал Икрамов.
Министр подчеркнул, что в первую очередь должны работать мотивационные механизмы тех людей, которые работают «на передовой» бесплатной медицины. По мнению Адхама Икрамова, мотивированность врачей и медсестер, а также боязнь потерять работу должны в разы превалировать над стремлением заработать и получить какую-то мзду от пациентов.
«Что касается суюнчи, то и это можно поставить на правовую основу, как это сделано во многих развитых странах. Желающие дать суюнчи могут обратиться в попечительский совет домов «Мурувват» и «Саховат». Я не говорю всем давать плов, нет. У этих учреждений есть счета, на которые можно перечислить любую сумму в качестве благотворительности. Тем самым люди окажут реальную помощь нуждающимся», - отметил Адхам Икрамов.
Глава минздрава считает, что, безусловно, предстоит большая работа в системе, однако в любом случае взятки не могут быть оправданы никаким образом – будь то вымогательство конкретных сумм со стороны медперсонала или же денежная благодарность от пациента по собственному желанию.
Напомним, что 7 февраля Президент Шавкат Мирзиёев резко высказался о поборах в медучреждениях и халатности врачей, а также поручил министру здравоохранения искоренить взяточничество на всех уровнях системы здравоохранения.