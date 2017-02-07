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Контролировать цены на лекарства будет Генеральная прокуратура

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 5 января 2017 года на встрече со специалистами сферы здравоохранения поручил принять меры по дальнейшему ее совершенствованию, устранению имеющихся проблем и недостатков. Было особо отмечено, что эта сфера, касающаяся здоровья населения, будущего нашего народа, в частности, молодого поколения, будет находиться в центре постоянного внимания Президента страны.

Контролировать цены на лекарства будет Генеральная прокуратура

Как сообщает пресс-служба главы Узбекистана, в целях недопущения реализации лекарственных средств в незаконном порядке по завышенным ценам, обеспечения интересов народа Шавкат Мирзиёев поручил открыть линии "телефона доверия" в департаменте при Генеральной прокуратуре. Эти номера телефонов будут вывешены в каждой аптеке и сообщены по телевидению.

Постановлением главы нашего государства "О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" от 31 октября 2016 года значительно снижены цены на эту продукцию. При участии представителей департамента при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, соответствующих министерств и хокимиятов осуществляется контроль за реализацией лекарственных средств по установленным ценам.
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