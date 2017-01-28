→ В Наманганской области налажена фасовка лекарственных растений

В Наманганской области налажена фасовка лекарственных растенийВ Нарынском, Папском, Мингбулакском, Касансайском, Чустском районах для этого выбраны пять аптек АК "Дори-дармон".
Как сообщает "Правда Востока", в их складских помещениях, отвечающих санитарным нормам и правилам, начали работать цехи по упаковке лекарственных трав, произрастающих в регионе. Они получили соответствующие лицензии Министерства здравоохранения на оптовую торговлю целебным сырьем.
Цехи оснащены современным оборудованием по выпуску высушенных трав в пакетиках и картонных коробочках вместительностью до 700 граммов. Внутри - ромашка, зверобой, шиповник и другие растения. Их поставщиками для новых цехов стали государственные лесные хозяйства области - имени Абу Али ибн Сины, "Наманган", "Урта Орол", "Косонсой".