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В Наманганской области налажена фасовка лекарственных растений

В Нарынском, Папском, Мингбулак­ском, Касансайском, Чустском районах для этого выбраны пять аптек АК "Дори-дармон".

В Наманганской области налажена фасовка лекарственных растений

Как сообщает "Правда Востока", в их складских помещениях, отвечающих санитарным нормам и правилам, начали работать цехи по упаковке лекарственных трав, произрастающих в регионе. Они получили соответствующие лицензии Министерства здравоохранения на оптовую торговлю целебным сырьем.

Цехи оснащены современным оборудованием по выпуску высушенных трав в пакетиках и картонных коробочках вместительностью до 700 граммов. Внутри - ромашка, зверобой, шиповник и другие растения. Их поставщиками для новых цехов стали государственные лесные хозяйства области - имени Абу Али ибн Сины, "Наманган", "Урта Орол", "Косонсой".
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