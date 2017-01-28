→ Узбекистанцы смогут бесплатно получить вторичную консультацию лучших докторов Турции

Узбекистанцы смогут бесплатно получить вторичную консультацию лучших докторов ТурцииВ столице прошла церемония открытия консультативного центра сети турецких клиник ACIBADEM. С открытием нового учреждения у всех узбекистанцев появился отличный шанс получить дистанционную консультацию докторов мирового уровня, работающих в ACIBADEM.
Все учреждения сети оснащены новейшими медицинскими технологиями, обладают современной комфортабельной инфраструктурой и работают по высоким международным стандартам. Многие врачи сети клиник имеют мировую известность.
Высокое качество работы клиник ACIBADEM подтверждено Joint Commission International – самой авторитетной и независимой международной аккредитационной организацией из США.
В работе центра будет применен инновационный подход, и пациенты смогут в режиме онлайн пообщаться с докторами клиники, отправить свою историю болезни, заключение отечественных врачей – и получить вторичную консультацию турецких докторов на безвозмездной основе. Весь процесс займет не более трех рабочих дней.
Благодаря тому, что клиника ACIBADEM – многопрофильное медицинское учреждение, охват пациентов медицинскими услугами будет максимальным. Здесь работают врачи, специализирующиеся в разных направлениях. Среди них – специалисты в области ЭКО, онкологии, нейрохирургии, ортопедии, кардиологии, гинекологии, спортивной медицины и т.д.
Успешна работа докторов в лечении лейкемии, цирроза печени. Также специалисты в области трансплантации костного мозга оказывают помощь в поиске доноров, тем самым значительно увеличивая шансы пациентов на выздоровление, поскольку длительный поиск донора может иметь необратимые последствия.
«По результатам онлайн-консультирования доктор даст соответствующие рекомендации, и в случае необходимости будет решаться вопрос о приезде турецкого профильного специалиста в Узбекистан или же поездки пациента в Турцию. Мы выступаем за то, чтобы высококвалифицированную медицинскую помощь узбекистанцы получали на родине, и сделаем для этого все возможное», - говорит представитель сети клиник ACIBADEM в Узбекистане.
Кроме того, в планах открывшейся сегодня клиники – ежемесячный приезд двух докторов по разным специальностям, которые будут проводить бесплатные консультации для жителей Узбекистана.
Анна Гриценко.
Фото: Малика Реймбаева.