Пластическая хирургия в Узбекистане: все, что вы хотели спросить...
Сегодня народ все больше интересуется «пластикой», ищет ответы в интернете, задает вопросы в соцсетях, обсуждает на форумах. В сети можно найти немало отзывов об отечественных пластических хирургах и клиниках. В основном комментируют, конечно, женщины. Однако статистика свидетельствует о том, что изменить внешность хотят не только представительницы слабого пола. Об этом и многом другом корреспонденту NUZ.UZ рассказал пластический хирург Кадыр Абдуллаев.
Вводя нас в курс дела, хирург рассказал, что пластическая хирургия условно разделяется на два типа. В рамках «эстетической хирургии» проводятся операции по улучшению внешности пациента: исправление формы груди (маммопластика), носа (ринопластика), ушей (отопластика), живота (абдоминопластика), все виды омолаживающих пластических операций (фейслифтинг, блефаропластика, эндоскопический лифтинг и т.д.), а также липосакция (устранение локальных жировых отложений).
«Однако, по данным мировой статистики, на долю эстетической хирургии приходится лишь одна треть всех пластических операций. Остальные две трети относятся к «реконструктивной хирургии», которая направлена на восстановление кожных покровов, органов и частей тела, поврежденных вследствие различных травм, заболеваний (например, после удаления опухоли при раке молочных желез восстанавливается форма груди), врожденных дефектов у пациента», - пояснил хирург.
По словам Кадыра Абдуллаева, в настоящее время пластическая хирургия располагает большим выбором способов сформировать желаемый внешний вид лица. Нельзя выделить плохие и хорошие методы, каждая методика строго индивидуальна и определяется только после консультации с врачом. Что касается пластики тела, то сегодня в отечественных клиниках проводят коррекцию отдельных зон восстановительного характера, если говорить о дефектах, возникших в результате травм, а также коррекцию психологического состояния пациента, придавая естественную красоту проблемным зонам. К ней относятся липосакция, пластика бедер, живота и ягодиц, пластика после снижения веса, пластика рубцов, подтяжка плеч, увеличение голеней.
Пожалуй, самый известный вид пластических операций, по мнению хирурга, пластика груди. Основная цель пластики молочных желез – придать груди эстетическую форму и симметрию путем ее увеличения или уменьшения, подтяжки или же полной реконструкции молочной железы, как правило, после ее удаления.
На вопрос корреспондента, много ли мужчин сегодня обращаются к хирургам-пластикам, он ответил, что вполне достаточно.
«В связи с модой на красивое тело, представители сильного пола делают липосакцию, пластику груди, икр, подтягивают кожу и т.д. Однако, если у вас возникла мысль об изменении своего тела, проконсультируйтесь с пластическим хирургом, который подскажет, какой метод предпочтителен в данном случае. В мире произошла бархатная революция. Бархатная, потому что переворот не был заметен невооруженным глазом. Но он все-таки состоялся: мужчины заявили свои права на территорию, некогда принадлежавшую женщинам», - объяснил хирург.
По его словам, во всем мире все больше мужчин вовлекается в индустрию красоты. Сегодня посетители фитнес-клубов, соляриев и косметических салонов больше не делятся по половому признаку: количество мужчин, которые следят за своей внешностью, сравнялось с количеством женщин. Мужчинам, приобщившимся к здоровому образу жизни, это понравилось, и они стали следить за собой.
«Более того, вслед за женщинами мужчины открыли для себя чудо пластической хирургии. Сегодня порядка 17% посетителей специализированных пластических клиник мужчины. Вы думаете, что это только звезды кино и эстрады, которым по рангу полагается «выглядеть на все 100»? Ошибаетесь. Уж если Сильвио Берлускони открыто заявлял, что сделал лифтинг, что же тогда остается простым смертным? Вот именно, стесняться им больше нечего», - рассказал Кадыр Абдуллаев.
Подытоживая, безусловно, стоит сказать несколько слов о том, сколько стоит пластика в Ташкенте. Изучив прайс-листы нескольких столичных клиник, мы можем назвать средние цены на самые популярные пластические операции. Пластика век и ушей в наших клиниках обойдется порядка 2 млн сумов. Увеличение губ стоит от 2 до 4 млн сумов. Стоимость ринопластики колеблется в диапазоне от 5 до 8 млн сумов в зависимости от вида операции. Пожалуй, самыми дорогостоящими операциями являются коррекция груди и ягодиц путем вживления имплантов – от 18 до 23 млн сумов.
Добавим, что о пластике можно долго спорить, однако сегодня это уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Многие прибегают к помощи пластических хирургов либо по необходимости, либо по собственному желанию. При этом, прежде чем решиться на какую-либо операцию, необходимо проконсультироваться с несколькими специалистами и выслушать отзывы реальных пациентов.
Алексей НИКУЛИН