Министр здравоохранения Адхам Икрамов посетил центр Алмазова в Санкт-Петербурге
Министр здравоохранения Республики Узбекистан, заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Адхам Ильхамович Икрамов завершил свой визит в Санкт-Петербург, где ознакомился со стратегией развития ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России - ведущего научно-клинического учреждения в области трансляционной медицины.
Во время визита Министр здравоохранения А.Икрамов подписал соглашение о сотрудничестве между АО Республиканский специализированный центр кардиологии Узбекистан и Центром Алмазова.
Соглашение позволит эффективно развивать сотрудничество обеих сторон с целью создания научно-образовательной и исследовательской среды для разработки и реализации совместных проектов в области клинической, профилактической и экспериментальной кардиологии.
Делегация из Узбекистана посетила Главный клинический комплекс и перинатальный центр.
Инициатива создания Центра принадлежала заведующему кафедрой факультетской терапии 1-го ЛМИ им. акад. И. П. Павлова, профессору В. А. Алмазову. По решению руководства Ленинграда институту был передан кардиоревматологический диспансер и стационар на 300 коек, выделены средства на ремонт клиники. Были поставлены задачи совершенствования имеющихся и создания новых методов диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний для снижения заболеваемости и смертности, укрепления здоровья населения. В институте был создан дистанционный диагностический центр, где специалисты анализировали передаваемые по телефонным линиям связи электрокардиограммы; в консультативно-поликлиническом отделении центра получали помощь тысячи горожан