Что главное при разделении в поликлиниках пациентов на взрослых и детей?
Как вчера сообщил корреспондент WWW.NUZ.UZ, на его вопрос о том, планируется ли разделение в поликлиниках пациентов на взрослых и детей/подростков, заместитель министра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова ответила положительно. Из ответа было трудно предполагать, как будет происходить это разделение. Будут отдельно действовать поликлиники для взрослых и отдельно для детей/подростков или это будет одно медучреждение с двумя отделениями? Это не одно и тоже. От решения данной проблемы зависит здоровье наших людей.
Что об этом думают специалисты, работающие в низших звеньях системы здравоохранения? Ведь они ежедневно сталкиваются с самыми разными проблемами, никто лучше их не знает сложившуюся систему в нашей медицине и их мнения по поводу путей дальнейшего ее развития могут быть полезны для реформы здравоохранения.
Учитывая этот фактор, корреспондент WWW.NUZ.UZ в Самарканде встретился с опытным специалистом, знатоком своего дела, главным врачом 2-й поликлиники Матлубой Турдыевой. Она известна и как организатор системы здравоохранения, так как в течение 15 лет возглавляла Самаркандский горздрав.
С самого начала нашей беседы Матлуба Халимовна отказалась от теоретических рассуждений: в плане что хорошо, а что плохо. Другими словами, она не стала говорить предположительно о том, что лучше: ликвидировав семейные поликлиники, организовать отдельные поликлиники для взрослых и для детей, или же идти по другому пути. М.Турдиева вместо этого сделала небольшой экскурс в недалекое прошлое системы организации деятельности поликлиник.
По ее словам, самыми эффективными по своим показателям были смешанные поликлиники. Она на примере 3-поликлиники рассказала о составляющих успеха этого медучреждения. Здесь под одной крышей и под руководством одного человека были сосредоточены три отделения: для взрослых, педиатрическое и гинекологическое. У каждого отделения был свой вход, что было удобно, особенно подросткам, обращающимся к гинекологам.
«В течение 20 лет руководила этой поликлиникой Раъно Пулатова, которая превратила ее в одну из образцовых не только в Самарканде, но и во всей стране, – говорит М.Турдыева. – Она в 2009 году была на конференции в Эстонии и выступила там. Ее доклад о работе своего медучреждения был воспринят участниками очень тепло и заслужил одобрения специалистов».
Эффективность работы поликлиники оценивалась такими показателями, как низкая детская смертность, отсутствие материнской смертности, минимальность количества повторных обращений и т.д. Один из факторов такого успеха был связан с тем, что работа велась не только с больными, но и среди здоровых. Так, а в неделю один раз, проводился здесь день здорового ребенка.
«О здоровье ребенка заботились еще до его рождения, – продолжает М.Турдыева. – Проводили беседу с новобрачными, брали их на учет, готовили молодую женщину к материнству. К каждому терапевту, который наблюдал за здоровьем женщины, были прикреплены гинеколог и медсестра. Каждый из них знал свой участок работы, за что ответственен».
По мнению М.Турдыевой главным фактором, обеспечивающим успех смешанной поликлинике, было единоначалие. Один руководитель возглавлял отделение взрослых, а также педиатрическое и гинекологическое отделения.
«Вот теперь я приведу другой, противоположный пример, – сказала она. – Не называя номера, скажу только, что под одной крышей находились две поликлиники – одна для взрослых, другая – для детей. Они как бы делали одно дело, но главврачи постоянно ругались, обвиняя друг друга в недостатках и упущениях».
Такое разделение не выгодно и больным. Особенно, если поликлиники расположены далеко друг от друга. В таких случаях когда мать с ребенком идет к врачу, не знает как поступить. Она расходует много сил и времени для того, чтобы добраться от одной поликлиники до другой.
Оказывается, как отметила М.Турдиева, было немало случаев, когда потерялась амбулаторная карта больного при переходе от детской поликлиники к взрослой. Если оба отделения расположены под одной крышей, здесь не бывает проблем. Как больной достигает 15-летнего возраста, его карта передается другому отделению – для взрослых. А когда детские и взрослые поликлиники расположены раздельно, не всегда вовремя передается амбулаторная карта по нужному адресу. Иногда их просто теряют.
Матлуба Халимовна считает целесообразным при разделении в поликлиниках пациентов на взрослых и детей/подростков исходить из предыдущего опыта и организовать три отделения в одном комплексе под руководством одного главного врача. Это отделение для взрослых, педиатрическое и гинекологическое отделения. А как будет называться такая поликлиника, это не самое главное. Пусть даже сохранит название семейной поликлиники.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ