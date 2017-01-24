→ При Нукусском городском медобъединении открылся оздоровительный центр

При Нукусском городском медобъединении открылся оздоровительный центрВ многопрофильной поликлинике при Нукусском городском медицинском объединении начал работу центр оздоровления, сообщает УЗА.
Новое учреждение, организованное Каракалпакским филиалом Института здоровья и медицинской статистики совместно с Корейским агентством по международному сотрудничеству, будет заниматься пропагандой здоровой и активной жизни, профилактикой ожирения, приводящего к сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету.
- Наш центр оснащен современным диагностическим оборудованием и тренажерами, - говорит врач центра оздоровления С.Алламуратова. - Пациенты, желающие предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, могут пройти осмотр у врача, измерить артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, затем, разделившись на группы, заниматься физическими упражнениями.
Работники центра подготовят и обеспечат пациентов оздоровительными программами с рекомендациями по рациональному питанию и тренировкам.
Фото: Уза.