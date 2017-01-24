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При Нукусском городском медобъединении открылся оздоровительный центр

В многопрофильной поликлинике при Нукусском городском медицинском объединении начал работу центр оздоровления, сообщает УЗА.

При Нукусском городском медобъединении открылся оздоровительный центр

Новое учреждение, организованное Каракалпакским филиалом Института здоровья и медицинской статистики совместно с Корейским агентством по международному сотрудничеству, будет заниматься пропагандой здоровой и активной жизни, профилактикой ожирения, приводящего к сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету.

- Наш центр оснащен современным диагностическим оборудованием и тренажерами, - говорит врач центра оздоровления С.Алламуратова. - Пациенты, желающие предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, могут пройти осмотр у врача, измерить артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, затем, разделившись на группы, заниматься физическими упражнениями.

Работники центра подготовят и обеспечат пациентов оздоровительными программами с рекомендациями по рациональному питанию и тренировкам.


Фото: Уза.
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