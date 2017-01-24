В Самарканде растет число больных гепатитом
В Самарканде количество больных гепатитом в текущем осенне-зимнем периоде значительно возросло.Основной причиной заболевания гепатитом является пониженная медицинская культура среди населения, несоблюдение правил санитарии и гигиены, сообщает новостная служба телеканала СТВ.
На сегодняшний день рост показателей эпидемиологии вирусный гепатита А (желтухи) наблюдается не только в пределах области, но и республики. По словам врача Орифа Комилова, за последние два года заболеваемость гепатитом растет. Сегодня дети болеют желтухой круглый год. Встречаются случаи, когда болезнь лечится повторно.
Как отмечают специалисты, в текущий осенне-зимний период желтуха среди населения встречается больше, чем в прошлом сезоне. Подтверждением тому являются частые обращения жителей Самаркандской области в инфекционную больницу.
Основной причиной заболевания гепатитом, по мнению самаркандских врачей, является пониженная медицинская культура среди населения, несоблюдение правил санитарии и гигиены. А также безответственное отношение к своим обязанностям патронажных медсестер семейных поликлиник, сельских врачебных пунктов, а также сотрудников санитарно-эпидемиологических центров.
"Повышение медицинской грамотности населения в настоящее время считается одним из актуальных вопросов. Я считаю, что в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах нужно проводить разъяснительные беседы с учениками. Конечно же, обязательно с участием медицинских сотрудников", - отметил врач Ориф Комилов.
По мнению специалистов, если при обнаружении первичных симптомов, вовремя обратиться к врачу, то тяжелых последствий можно избежать. Надо отметить, что вирусный гепатит А в большинстве случаев распространен среди детей.