Загадочный или все-таки опасный «Цефтриаксон»? Минздрав рекомендует соблюдать осторожность
В конце декабря в отделение аллергологии нескольких городских и областных больниц поступили больные с аллергической реакцией на препарат «Цефтриаксон».
Только в 1-ю городскую клиническую больницу столицы под Новый год госпитализировали около десятка пострадавших. Больные объясняли, что как обычно лечились антибиотиком «Цефтриаксоном», однако в этот раз лечение чуть не обернулось для каждого из них летальным исходом. Корреспондент NUZ.UZ попытался узнать, в чем причина такого массового отравления препаратом и кто несет за это ответственность.
«Я купила антибиотик и Новокаин в аптеке в центре города. Вечером сделала инъекцию. Спустя несколько минут началось страшное: я почувствовала сильное жжение в области живота, переходящее в ноги и голову. Позже началась рвота и озноб. Муж сразу вызвал «скорую». Через 15 минут бригада медиков уже оказывала мне первую помощь. После чего было принято решение о госпитализации. Так я попала в 1-ю горбольницу с диагнозом аллергическая реакция на «Цефтриаксон». При этом я неоднократно принимала этот препарат», - рассказала одна из пострадавших.
Помимо этой девушки в эту же больницу в течение одной – двух недель с реакцией на антибиотик поступили еще порядка десяти человек: мужчины и женщины, молодые и в возрасте. У всех была аналогичная ситуация – внутримышечный укол «Цефтриаксона» вызвал мгновенную реакцию организма на препарат: озноб, боль в теле, отеки, удушье и прочие симптомы. При этом все эти люди получали данный антибиотик не в первый раз. Правда, кто-то получал только «Цефтриаксон», кто-то в комплексе с другими лекарствами.
С одной девушкой, также попавшей под Новый год в 1-ю горбольницу, и вовсе произошел странный случай: у нее началась аллергическая реакция на «Цефтриаксон» на 7-м уколе. То есть 6 инъекций препарата она перенесла нормально, а 7-й спровоцировал анафилаксию.
Врач в Отделении аллергологии 1-й горбольницы подтвердила, что в последнее время, действительно, участились случаи аллергических реакций на этот антибиотик. На вопрос, в чем причина, ответила, что факторов довольно много, один из них – сенсибилизация организма (повышение чувствительности к чужеродным веществам, аллергенам). Также аллерголог пояснила, что данные об этих случаях были переданы в Минздрав.
Мы, в свою очередь, также решили провести собственное расследование. Тогда, две недели назад, одну из пострадавших уговорили написать заявление в Минздрав и Фармкомитет, а также сдать образцы антибиотика и Новокаина из этой же серии в фарминспекцию на экспертизу. Добавим, что из почти десяти пострадавших на это согласился только один человек. Остальные сослались на занятость, лень и нежелание заниматься бумажной волокитой. Двое пояснили, что им вернули деньги в аптеке и извинились, а этого им достаточно. Однако, не приедь скорая вовремя, все могло закончиться гораздо печальнее, чем несколько дней, проведенные в больнице.
Дабы не поднимать панику, мы решили дождаться результатов анализа препарата. И буквально вчера мы получили итоги проведенной экспертизы, а также заявительнице пришел ответ из министерства. Однако на руки заявителю выдали проколы испытаний, проведенных обществом с ограниченной ответственностью «Медстандарт», а не собственными лабораториями.
«По Вашему запросу направляем Вам копии протоколов испытаний №27095 от 2 ноября 2016года и №29937 от 25 ноября 2016года лекарственного средства «ЦЕФТРИАКСОН-ЛЕКСВМ®», порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1г №1» серии 0500716, 0390516 производитель ООО «ФармКонцепт», Россия, проведенных органом по сертификации НЦ ООО «Медстандарт». А также сертификат соответствия №2101445 от 18.08.2016года, декларацию о соответствии № РОССRU.ФМ08Д29728 от 05.07.2016г., паспорта №44 от 14.06.2016г и №55 от 29.07.2016г, выданные производителю ООО «ФармКонцепт» Российской системой сертификации», - говорится в официальном ответе Фарминспекции.
Специалисты утверждают, что препарат абсолютно нормальный, а анафилактический шок – это одно из возможных побочных действий, указанных к тому же в инструкции.
«Испытательным центром по испытаниям медицинской продукции НЦ ООО «МедСтандарт» был проведен контроль лекарственного средства «ЦЕФТРИАКСОН-ЛЕКСВМ®» порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1г №1» серии 0500716, 0390516 производитель ООО «Фарм Концепт», Россия и выданы сертификаты соответствия. Наиболее характерным побочным действием препарата «ЦЕФТРИАКСОН-ЛЕКСВМ®», отмеченным в инструкции по применению (раздел «Побочные действия»), являются аллергические реакции и, в частности, анафилактический шок. Кроме того, раствор новокаина для инъекций 0,5%, использованный для разведения цефтриаксона, также вызывает различные аллергические реакции, в том числе анафилактический шок», - говорится в сообщении Минздрава.
Специалисты министерства объяснили все это сенсибилизацией организма. То есть при частом лечении антибиотиками повышается чувствительность к враждебным для организма веществам и включается его естественная защитная функция. Однако сегодня антибиотики типа «Цефтриаксона», по мнению многих врачей, являются панацеей от всех болезней. В поликлиниках всем от мала до велика прописывают подобные препараты, объясняя это тем, что выздоровление наступит гораздо быстрее.
Экс-работник службы скорой помощи на наш вопрос, были ли раньше подобные случаи, ответила, что были, но крайне редко.
«В нашей практике такие случаи, безусловно, были, однако в основном реакция на антибиотики встречалась у людей страдающих астмой или диабетом. У пациентов без аллергофона подобных реакций не было. Возможно, потому что раньше не так часто прибегали к лечению антибиотиками как сейчас», - рассказала фельдшер.
Практикующий врач-аллерголог объяснила, что с «Цефтриаксоном» надо быть осторожнее. У него много побочных эффектов, зная об этом, многие врачи стараются его не назначать. Специалист отметила, что если все-таки без этого препарата не обойтись, то лучше принимать его под наблюдением врача и обязательно делать пробу.
«Еще одна причина, почему каждый раз, когда пациент принимает антибиотик, нужно делать пробу, это большое количество разных производителей. Есть «Цефтриаксон» российский, есть белорусский, есть местный. Как ни странно, все они различаются составом. Существует такое понятие как «дженерики» (аналоги). То есть действующее вещество у всех «Цефтриаксонов» одно, а вот дополнительные компоненты могут быть разные. Поэтому даже если человек неоднократно принимал «Цефтриаксон» рекомендуется делать пробу», - пояснила аллерголог.
Врач, сотрудник 16-й горбольницы, комментируя эту ситуацию, отметил, что проба на «Цефтриаксон» обязательна. И случаев действительно много, есть среди них и летальные исходы.
«Многие назначают этот препарат себе сами, делают также в домашних условиях. При этом важно помнить, что аллергены есть у всех, и когда-нибудь они проявятся. Поэтому если даже пациенты, поступающие к нам в больницу, утверждают, что вчера, месяц назад или вообще они получали этот или другой антибиотик, я настаиваю, чтобы медсестра сделала пробу. Кроме того, если антибиотики идут в комплексе с другими лекарствами, рекомендуется добавить антигистаминные препараты», - заявил врач.
Настаивает и Минздрав. Специалисты министерства в официальном ответе на заявление девушки рекомендовали ей не делать препарат без назначения врача, вне стационара и без пробы. К сожалению, в этом случае все было именно так. Полгода назад пострадавшая успешно лечилась этим антибиотиком. И теперь девушка решила, что не будет ничего страшного, если она сделает несколько уколов «Цефтриаксона». Однако после первого укола, находясь на грани жизни и смерти, она попала в больницу.
В министерстве отметили, что сведения о выявленных лекарственных аллергических реакциях были описаны врачами 1-й горбольницы и на специальных картах-сообщениях установленной формы представлены в Минздрав. Также представители министерства заверили, что по сообщению заявителя и информации, полученной из 1-й горбольницы, сотрудниками Фарминспекции будут проведены разъяснительные работы при проведении плановых проверок и профилактических работ в аптечной сети республики. Кроме того, руководителям лечебнопрофилактических учреждений и врачам будет рекомендовано усилить работу по выявлению побочных действий препаратов и своевременно представлять информацию о них в Минздрав. Также информация о многочисленных аллергических реакциях на препарат представлена производителю ООО «ФармКонцепт» (Россия) для проведения исследований по качеству и безопасности производимых препаратов, в частности антибиотика «Цефтриаксон» письмом от 12 января.
Казалось бы, все предельно ясно, не стоит делать препараты без назначения врача, вне стационара и без предварительной пробы, даже если ранее больной получал этот препарат. Но доля неясности в этой ситуации все же остается: Фарминспекция предоставила заявителю копии испытаний, проведенных частным научным центром, а не собственной лаборатории. Об испытаниях «Новокаина», который, как отметили специалисты Минздрава, также может провоцировать анафилактический шок, в Фарминспекции не обмолвились и словом. Ко всему прочему, сертификат соответствия был получен производителем в ноябре прошлого года, а уже в следующем месяце произошли вышеописанные случаи. Надеемся, что Министерство здравоохранения обратят на это внимание и меры по обеспечению населения безопасными лекарственными средствами будут приняты.
Евгения Грандэ
фото: medicfoto.ru