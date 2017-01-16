Минздрав уточнил, насколько снизились цены на отечественные препараты
31 октября 2016 года было принято постановление Президента “О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения” и перед ответственными министерствами и ведомствами были поставлены конкретные задачи. Как на практике реализуется это постановление? Осуществляются ли на соответсвующем уровне предусмотренные в документе задачи? Главное, какие созданы удобства для населения, для народа? На эти и многие другие вопросы ответил начальник Главного управления по контролю за качеством лекарственных средств и изделий медицинского назначения Министерства здравоохранения Хабибулло Жалилов.
"Откровенно говоря, в последнее время участились случаи нарушения норм и правил при выдаче рецептов, назначения вместо местной продукции лекарственных средств импортного производства. А также цены на лекарства в аптеках различались, что вызывало справедливое недовольствие населения. В соответствии с постановлением Президента с 1 января 2017 года внедрен новый порядок. Отныне, оптовая и розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ввозимых по импорту, а также закупаемых у отечественных производителей, осуществляется с применением предельных торговых надбавок, определяемых независимо от числа посредников, участвующих в поставках, для оптовой реализации – в размерах не более 15% от покупной стоимости, для розничной реализации – не более 20% от оптовой цены", - отметил Хабибуло Жалилов.
С нового года внедрены определенные цены на более 300 наименований социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, широко применяемых в медицине. Эти цены назначаются ежеквартально Республиканской комиссией, созданной для осуществления системного контроля за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, на основе анализа конъюнктуры мировых цен.
По словам представителя Минздрава, в случае грубого нарушения юридическими лицами порядка назначения цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, к ним будут применены строгие меры наказания и даже предусмотрено лишение их лицензий. В целом, внедрение в практику данного постановления способствует более полному насыщению внутреннего рынка доступными и качественными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, предупреждению негативной практики по назначению не предусмотренных стандартами диагностики и лечения и дорогостоящих импортных лекарственных средств и не допущению их в будущем.
Как пояснил Хабибуло Жалилов, на местах будут организованы семинары по ознакомлению с его сутью и содержанием в аптеках, лечебно-профилактических учреждениях системы Министерства здравоохранения и частных аптеках. На семинарах будет предоставлена информация о сути и содержании данного постановления и вытекающих из него задач. Вместе с тем, с 1 января 2017 года во всех около 5500 аптеках республики организован “Уголок потребителя”, в котором будут представлены минимальный перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения первой необходимости, обязательного для всех аптек, и перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, фиксированные цены по лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения, сравнительные таблица на 2016 год и 2017 год выпускаемых к реализации по фиксированным ценам местных лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
На вопрос о том, какую выгоду получит население от этого постановления, представитель Минздрава отметил, что по сравнению с 2016 годом реализуемые по фиксированным ценам отечественные лекарства и медицинские изделия подешевели в этом году на 8 – 44%.
“Теперь население имеет возможность приобрести местные лекарственные средства и изделия медицинского назначения по заметно низкой цене. Такие документы, реализуемые реформы имеют важное значение тем, что в первую очередь направлены на интересы человека. Несомненно, такие усилия послужат дальнейшему повышению эффективности проводимой работы по охране здоровья населения”, - заключил Жалилов.
фото: medware.ru