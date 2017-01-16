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Минздрав уточнил, насколько снизились цены на отечественные препараты

Минздрав уточнил, насколько снизились цены на отечественные препараты

31 октября 2016 года было принято постановление Президента “О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения” и перед ответственными министерствами и ведомствами были поставлены конкретные задачи. Как на практике реализуется это постановление? Осуществляются ли на соответсвующем уровне предусмотренные в документе задачи? Главное, какие созданы удобства для населения, для народа? На эти и многие другие вопросы ответил начальник Главного управления по контролю за качеством лекарственных средств и изделий медицинского назначения Министерства здравоохранения Хабибулло Жалилов.

"Откровенно говоря, в последнее время участились случаи нарушения норм и правил при выдаче рецептов, назначения вместо местной продукции лекарственных средств импортного производства. А также цены на лекарства в аптеках различались, что вызывало справедливое недовольствие населения. В соответствии с постановлением Президента с 1 января 2017 года внедрен новый порядок. Отныне, оптовая и розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ввозимых по импорту, а также закупаемых у отечественных производителей, осуществляется с применением предельных торговых надбавок, определяемых независимо от числа посредников, участвующих в поставках, для оптовой реализации – в размерах не более 15% от покупной стоимости, для розничной реализации – не более 20% от оптовой цены", - отметил Хабибуло Жалилов.

С нового года внедрены определенные цены на более 300 наименований социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, широко применяемых в медицине. Эти цены назначаются ежеквартально Республиканской комиссией, созданной для осуществления системного контроля за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, на основе анализа конъюнктуры мировых цен.

По словам представителя Минздрава, в случае грубого нарушения юридическими лицами порядка назначения цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, к ним будут применены строгие меры наказания и даже предусмотрено лишение их лицензий. В целом, внедрение в практику данного постановления способствует более полному насыщению внутреннего рынка доступными и качественными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, предупреждению негативной практики по назначению не предусмотренных стандартами диагностики и лечения и дорогостоящих импортных лекарственных средств и не допущению их в будущем.

Как пояснил Хабибуло Жалилов, на местах будут организованы семинары по ознакомлению с его сутью и содержанием в аптеках, лечебно-профилактических учреждениях системы Министерства здравоохранения и частных аптеках. На семинарах будет предоставлена информация о сути и содержании данного постановления и вытекающих из него задач. Вместе с тем, с 1 января 2017 года во всех около 5500 аптеках республики организован “Уголок потребителя”, в котором будут представлены минимальный перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения первой необходимости, обязательного для всех аптек, и перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, фиксированные цены по лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения, сравнительные таблица на 2016 год и 2017 год выпускаемых к реализации по фиксированным ценам местных лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

На вопрос о том, какую выгоду получит население от этого постановления, представитель Минздрава отметил, что по сравнению с 2016 годом реализуемые по фиксированным ценам отечественные лекарства и медицинские изделия подешевели в этом году на 8 – 44%.

“Теперь население имеет возможность приобрести местные лекарственные средства и изделия медицинского назначения по заметно низкой цене. Такие документы, реализуемые реформы имеют важное значение тем, что в первую очередь направлены на интересы человека. Несомненно, такие усилия послужат дальнейшему повышению эффективности проводимой работы по охране здоровья населения”, - заключил Жалилов.

фото: medware.ru
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