→ Турецкое агентство оснастило оборудованием медицинское учреждение Хорезмской области

Турецкое агентство оснастило оборудованием медицинское учреждение Хорезмской областиТурецкое агентство по сотрудничеству и координации предоставило медицинскому учреждению Узбекистана оборудование. Им оснащен онкологический диспансер Республиканского специализированного центра урологии Хорезмской области.
Как сообщает ИА «Анадолу» со ссылкой на Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), врач урологической клиники Анкары Йылмаз Аслан, находившийся в Узбекистане в рамках сотрудничества TİKA и Министерства здравоохранения, провел контроль всего оборудования, предоставленного больнице.
Аслан проинформировал сотрудников больницы об использовании приборов и аппаратуры, и вместе с двумя узбекскими врачами, в том числе и главным врачом центра урологии, принял участие в операции двух больных.