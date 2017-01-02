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Турецкое агентство оснастило оборудованием медицинское учреждение Хорезмской области

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации предоставило медицинскому учреждению Узбекистана оборудование. Им оснащен онкологический диспансер Республиканского специализированного центра урологии Хорезмской области.

Турецкое агентство оснастило оборудованием медицинское учреждение Хорезмской области

Как сообщает ИА «Анадолу» со ссылкой на Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), врач урологической клиники Анкары Йылмаз Аслан, находившийся в Узбекистане в рамках сотрудничества TİKA и Министерства здравоохранения, провел контроль всего оборудования, предоставленного больнице.

Аслан проинформировал сотрудников больницы об использовании приборов и аппаратуры, и вместе с двумя узбекскими врачами, в том числе и главным врачом центра урологии, принял участие в операции двух больных.
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