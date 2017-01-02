Семейные поликлиники глазами самаркандцев
О недостатках, существующих в сфере здравоохранения нашей страны, не говорит только ленивый. Каждый из нас сталкивается с медицинскими работниками: кто-то часто, а кто-то реже. Приходя в этот мир, мы их видим раньше, чем нашу маму. Деятельность врачей, медсестер и других сотрудников медучреждений проходит перед нашими глазами.
С недавних пор с высоких трибун стали звучать критические высказывания о работе данной отрасли и о необходимости коренных преобразований. «Реформирование сферы здравоохранения является одним из важнейших направлений государственной политики», – сказал Президент Шавкат Мирзиёев во время встречи с группой ведущих медиков страны 5 января.
Сфера здравоохранения – многогранна и поэтому решение накопившихся проблем невозможно за одночасье. Другими словами, для реформирования данной сферы требуются средства, мобилизация всех сил, а также определенное время. Как успешно будет проходить эта реформа, как в этом процессе будут активно участвовать граждане, а также сами медицинские работники зависит от информированности всех сторон. Поэтому позиция журналистов и средств массовой информации имеет немаловажное значение в этом деле.
В этой статье мы решили затронуть только одно из направлений нашего здравоохранения – работу семейных поликлиник. Это очень важное звено, так как непосредственно работает с населением, осуществляет первичную медико-санитарную помощь. В немалой степени от их деятельности зависит здоровье членов нашего общества.
Как обстоят дела в этом направлении в Самарканде? Чтобы найти ответ на этот вопрос корреспондент NUZ.UZ был в семейных поликлиниках, встречался с руководителями разных звеньев медучреждений, а также интересовался мнением простых граждан относительно работы семейных поликлиник.
На данном этапе нашего развития общественное мнение таково, что большинство не видит плюса в объединении поликлиник для взрослых и детей в одну – семейную. Предложение автора высказать свое мнение о работе семейных поликлиник нашло широкий отклик среди знакомых и незнакомых людей разных возрастов, а также участников группы «Я – самаркандец» в соцсети Фейсбук.
Многие не довольны тем, что были объединены поликлиники для детей и взрослых. У кабинета врача стоят в очереди и женщины с грудными детьми, которые явились на осмотр, и больные. «Дети шумят, старушка не выносит шума. Ребенок с краснухой, а взрослый с ослабленным иммунитетом не болел ею. Это же риск для него. Все в одной очереди», – констатирует одна из участниц группы.
Такое же мнение выразила мне в 4-семейной поликлинике пожилая женщина, которая вместе с невесткой и 10-месячным внуком находилась в очереди у кабинета невропатолога. «Посмотрите, взрослые и дети стоят в одной очереди, – говорит она. – Малыши же могут заразиться, кто знает, чем болеют эти взрослые. Раньше мы ходили в детскую поликлинику, которая была расположена недалеко от железнодорожного вокзала».
Еще одна проблема, которая волнует многих - это так называемая универсализация врачей семейных поликлиник. По этому поводу, если одна из участниц группы иронизирует: «Из обычного терапевта сделали чудо универсального врача», другая – задается вопросом: «Ну как может врач всю жизнь специализированный на взрослых лечить ребенка? А если он ошибется, например, в дозах препарата или вообще назначит не то, что надо?». Или же наоборот: разве не будет трудно лечить взрослых педиатру с 15-20-летним стажем, который привык работать с детьми?
Третья проблема, связанная с семейными поликлиниками – это отсутствие в них врачей узкой специальности. Они сосредоточены по городу в диагностическом центре, который расположен в микрорайоне. Люди привыкли, что поликлиника находилась недалеко от места жительства и там были практически все специалисты. А сейчас через весь город надо ехать в микрорайон.
В последнее время в диагностическом центре была произведена реорганизация. Теперь узкие специалисты выезжают в семейные поликлиники и там принимают больных. Значит они подчиняются одному главврачу, а работают – у другого. Как это отразится на эффективности их работы и что думают об этом руководители семейных поликлиник? На данный вопрос постараемся найти ответ в следующем материале.
В 7-семейной поликлинике у кабинета ЭКГ стояли несколько человек. Пожилая женщина, находившаяся ближе всех у двери кабинета, сказала, что результаты ЭКГ ей придется отнести в диагностический центр к специалисту, так как в этой поликлинике отсутствует кардиолог. «Вам все-таки повезло, диагностический центр недалеко отсюда, а вот для тех, кто живет в Старом городе, это проблема», – сказал ей сосед по очереди. Она ответила, что является инвалидом второй группы и ей трудно перейти дорогу, где строится трамвайная линия, а потом подняться на второй этаж.
В 4-семейной поликлинике молодая женщина с грудным ребенком сетовала, что приехала сдавать кровь малыша и с 9 часов заняла очередь, а когда подошла ее очередь, медсестра сказала, что у нее кончились пробирки и велела придти в другой день. Потом женщина достала из своего кармана медицинские перчатки и, показав их мне, сказала, что купила за 2500 сумов для медсестры. По ее словам, медсестра не меняла перчатки, когда брала кровь у больных. А больные, как мы знаем, это и дети, и взрослые, среди которых могут быть люди с самыми различными заболеваниями.
Исходя из сложившейся ситуации, многие считают, что «старая система была лучше и сейчас хуже всего детям. Пусть будет как раньше: отдельная поликлиника для детей и отдельная для взрослых».
Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на встрече с медиками в частности подчеркнул, что «необходимо организовать отдельные поликлиники для девушек и женщин». Глава нашего государства также спросил: «где детские поликлиники?». Может быть, в ходе реформирования сферы здравоохранения и в системе семейных поликлиник произойдут изменения?
Еще одна, по счету четвертая проблема семейных поликлиник заключается в том, что не все врачи общей практики и медсестры выполняют свои прямые обязанности и проводят осмотр, посещают по графику семьи. Изучение этого вопроса показывает его не однозначность даже в рамках одной поликлиники.
В 4-семейной поликлинике беседовал с двумя женщинами, которые с грудными детьми находились у кабинета врача. Одна из них сказала, что в период ее беременности медсестра три раза ходила к ней домой и после рождения ребенка посещала ее, напоминала о приближении времени прививки. А другая женщина отметила, что медсестра была у них дома всего один раз. Что скажут на это специалисты? Ведь ее ребенку исполнилось десять месяцев.
Кроме указанных проблем, у людей имеется немало претензий по поводу материального обеспечения и технической оснащенности семейных поликлиник. Есть среди наших граждан и такие, которые связывают недостаточную эффективную работу поликлиник с материальным положением медработников. Вот, к примеру, три таких мнения: Нельзя во всем обвинять врачей: как платят - так и работают; не зря же лучшие медработники уходят в частные клиники и в поликлиниках остаются либо молодые, либо работники предпенсионного возраста; может, стоит повысить заработную плату сотрудникам поликлиник, и только тогда они начнут хорошо работать?
Как смотрят на указанные проблемы руководители сферы здравоохранения? Как им видится будущая реформа отрасли? Об этом в следующем материале.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ