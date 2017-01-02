→ Шавкат Мирзиёев назвал необходимым создание отдельных поликлиник для девушек и женщин

Шавкат Мирзиёев назвал необходимым создание отдельных поликлиник для девушек и женщинПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 5 января 2017 года встретился с группой ведущих специалистов сферы здравоохранения.
Во встрече, прошедшей в формате видеоконференции, приняли участие члены правительства, сенаторы, хокимы областей, руководители министерств и ведомств, государственных и общественных организаций, ректоры медицинских вузов, ответственные работники системы здравоохранения, сообщает УЗА.
В рамках мероприятия глава Узбекистана подробно остановился на предстоящей работе в сфере здравоохранения, акцентировав внимание на вопросах, касающихся деятельности сельских врачебных пунктов.
«В настоящее время сельские врачебные пункты в достаточной степени оснащены средствами лабораторного анализа, диагностическими аппаратами для проведения первичного медицинского осмотра. Однако мы не можем отрицать тот факт, что недостаточно квалифицированных специалистов, умеющих пользоваться этой современной медицинской аппаратурой, а жителям некоторых отдаленных территорий для того, чтобы просто сдать анализ крови, приходится ехать в районный или областной центр», - отметил Мирзиёев.
«Кое-где медицинские осмотры проводятся формально, - продолжил Президент нашей страны. -Нехватка квалифицированных специалистов в отдаленных регионах говорит о том, что предстоит еще многое сделать для решения кадрового вопроса».
Сельские врачебные пункты должны работать круглосуточно. Для этого рядом с СВП необходимо построить дом для работающего в нем врача.
Принят ряд мер, направленных на повышение уровня оказания населению скорой медицинской помощи. Но мы не можем сказать, что сегодня наш народ удовлетворен качеством этой службы. Кардинальное изменение системы – веление времени.
На встрече была критически рассмотрена работа по исполнению постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" от 31 октября 2016 года.
Необходимо организовать отдельные поликлиники для девушек и женщин, сказал глава нашего государства. Ведь рождение здорового поколения – хозяев нашего завтрашнего дня – во многом зависит от здоровья женщин.
Когда речь идет о сфере здравоохранения, мы должны помнить одну истину: медицинские работники – это стражи нашего здоровья. Народ должен доверять им, а они – завоевать доверие народа, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Немало ждущих своего решения вопросов касается и деятельности специализированных медицинских центров. Все действующие центры находятся в Ташкенте. Это создает неудобства для сельского населения. Специалисты специализированных медицинских центров должны выезжать в регионы и оказывать людям медицинские услуги на местах, проводить хирургические операции, отметил Президент нашей страны.
На встрече соответствующим лицам были даны конкретные поручения, касающиеся дальнейшего развития сферы здравоохранения, повышения на уровень международных стандартов качества оказываемых медицинских услуг, широкого внедрения передовых образовательных технологий в процесс подготовки молодых специалистов, дальнейшего расширения сотрудничества с ведущими медицинскими центрами и учебными учреждениями мира, известными учеными и специалистами, и других актуальных вопросов.