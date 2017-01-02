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→ Стал известен перечень лекарственных средств с фиксированными ценами
5-01-2017, 13:52 1 14773 Рейтинг3 Напечатать

Стал известен перечень лекарственных средств с фиксированными ценами

Республиканская комиссия по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения утвердила предельные фиксированные отпускные, оптовые и розничные цены, а также объемы на отдельные виды отечественных лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Стал известен перечень лекарственных средств с фиксированными ценами

Как сообщает пресс-центр Государственного Комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, комиссия также утвердила фиксированные предельно допустимые контрактные стоимости и объемы на ряд импортных лекарственных средств, а также медицинских изделий для проведения тендерных торгов.

С предельными фиксированными отпускными, оптовыми и розничными ценами, а также объемами на отечественные лекарственные средства и изделия медицинского назначения, включенными в перечень, ознакомиться здесь.

Напомним, с 1 января 2017 года введена предельная надбавка и фиксированные цены на социально значимые препараты и изделия. Данная мера была утверждена постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", принятым в октябре 2016 года.
Комментарии

Асия
К сожалению, как всегда, забыты астматики. А ведь для этой категории больных жизненно необходимо принимать препараты пожизненно. А практически на все ингаляционные препараты цены только за последний год выросли чуть не вдвое.

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