→ В Нукусе открылось новое здание хирургического отделения

В Нукусе открылось новое здание хирургического отделенияНа днях в Нукусе было сдано в эксплуатацию новое, современно здание хирургического отделения многопрофильного медицинского центра Республики Каракалпакстан.
Как сообщает УЗА, строительство здания началось в феврале 2016 года, его возведением занимались строители общества с ограниченной ответственностью “Шурахон курилиш-монтаж”.
В новом четырехэтажном 165-местном отделении располагаются хирургический блок, отделения нейрохирургии, травматологии и ортопедии, грудной и сердечно-сосудистой хирургии, отоларингологии и лицевой хирургии. В современном здании созданы все условия для пациентов и врачей.
В рамках мероприятия выделенные на основе проекта "Здоровье-3" Министерством здравоохранения Узбекистана 6 машин скорой помощи марки “Nissan” переданы медицинским объединениям Амударьинского, Турткульского, Канлыкульского, Чимбайского и Тахтакупырского районов.
Фото: uza.uz