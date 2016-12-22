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→ В Нукусе открылось новое здание хирургического отделения
Вчера, 14:33 0 480 Рейтинг0 Напечатать

В Нукусе открылось новое здание хирургического отделения

На днях в Нукусе было сдано в эксплуатацию новое, современно здание хирургического отделения многопрофильного медицинского центра Республики Каракалпакстан.

В Нукусе открылось новое здание хирургического отделения

Как сообщает УЗА, строительство здания началось в феврале 2016 года, его возведением занимались строители общества с ограниченной ответственностью “Шурахон курилиш-монтаж”.

В новом четырехэтажном 165-местном отделении располагаются хирургический блок, отделения нейрохирургии, травматологии и ортопедии, грудной и сердечно-сосудистой хирургии, отоларингологии и лицевой хирургии. В современном здании созданы все условия для пациентов и врачей.

В рамках мероприятия выделенные на основе проекта "Здоровье-3" Министерством здравоохранения Узбекистана 6 машин скорой помощи марки “Nissan” переданы медицинским объединениям Амударьинского, Турткульского, Канлыкульского, Чимбайского и Тахтакупырского районов.

Фото: uza.uz
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