В Бухаре пройдет фестиваль "Шелк и специи"
XVI фестиваль «Шелк и специи» пройдёт в Бухаре 26-28 мая 2017 г. и порадует гостей насыщенной программой.
Одна из важнейших частей фестиваля, ярмарка приправ, состоится в исторической части города. Разнообразие специй продемонстрируют покупателям предприниматели со всего Узбекистана, а также зарубежные специалисты по приправам, сообщает пресс-служба «Узбектуризма».
Мастера-ремесленники представят традиционные народные промыслы: ковроткачество, гончарное и кузнечное дело, вышивку золотом и другие. Для гостей фестиваля будут проведены мастер-классы. Общественное движение молодежи «Камолот» и Ассоциация ремесленников «Хунарманд» проведут дефиле и показ одежды из атласа и адраса, созданной перспективными молодыми дизайнерами Узбекистана.
На фестивале плова «Палов сайли» свои умения продемонстрируют лучшие повара-ошпозы из разных областей страны.
Перед гостями выступят фольклорные ансамбли, а в гала-концерте примут участие известные исполнители и молодые певцы. Своё умение покажут канатоходцы. На фестивале найдётся место и таким традиционным народным забавам, как бараньи и петушиные бои.
Анна Ним.