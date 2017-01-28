Кулинарные фишки Кашкадарьи
Если вы не бывали в Карши, не говорите, что знаете Узбекистан. Нигде больше не увидите таких безбрежных степей с россыпью древних курганов, такого высокого неба, яркого солнца и вольного воздуха. Не узнаете всей прелести узбекского дастархана, не оценив простодушного гостеприимства и не попробовав местных кушаний, сладчайшего винограда, дынь и самого вкусного в Узбекистане мяса.
Вернувшись недавно из поездки в областной центр Кашкадарьи, решила рассказать о некоторых из изысков местных кулинаров. И хотя в этот раз не привелось отведать знаменитого местного блюда тандыр-гушт – барашка, приправленного зирой (кумином), обложенного арчовыми ветками и запеченного по древним рецептам в глиняной печи-тандыре, кулинарные впечатления оказались не менее яркими.
Одна из главных фишек национальной кухни в Карши - самса. Она выпекается в тандырах, нередко возведенных рядом с кафе. Трудно устоять перед искушением съесть пылающую жаром самсу тут же, у тандыра, откуда ее только что достали. К ней вам предложат острый соус из помидоров (зимой - консервированных) с красным жгучим перцем.
Небольшая, округлая, как речные камни-голыши, каршинская самса порадует вас необычным вкусом и ароматом. В тонком печеном тесте, посыпанном кунжутом и черным тмином, скрывается нарезанное (вручную!) мелкими кусочками баранье мясо, сдобренное луком, специями, томатами и лимоном - всё это делает каршинскую самсу самобытным вариантом популярного на всей территории Узбекистана кушанья.
Нохот-шурпа, кашкадарьинский палов, чучвара (пельмени), а летом – освежающий чалоп из кислого молока – все эти блюда восхитительны. Но пальму первенства на сей раз отдала изысканно приготовленному мясу умакай-джиз. Вот где пальчики оближешь! Родина этого блюда обозначена в самом названии. Умакай – кишлак в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области. Район богат холмистыми пастбищами, на которых пасутся местные барашки, нагуливая нежное мясо и легкий жирок. Такой экологической чистоты и завидной свежести продукта в столицах не сыскать.
Умакай-джиз готовится в два этапа. Вначале куски баранины, с косточкой или без, отваривают или, точнее, томят в небольшом количестве воды, а потом слегка обжаривают в казане с раскаленным маслом. Умакай-джиз заказывают килограммами, а не порциями. Цена за килограмм равна стоимости чашки кофе в пять долларов в западных странах.
Готовые куски светло-янтарного, ароматного, тающего во рту мяса подают на большом блюде, украсив кольцами лука. Но в местных кафе и ресторанах дополняют жареным картофелем.
Необыкновенно сочен и вкусен здесь также шашлык. Но что толку рассказывать – сколько ни говори, во рту сладко не станет…
Просто стоит взять на заметку: на кулинарной карте Узбекистана Карши с его национальной кухней и древней историей - одна из жемчужин, еще не в полной мере оцененная местными и иностранными туристами.
Почему не побывать в в 2700-летнем городе, известном в древности как Кеш, затем Насаф? Сегодня это административный центр большой, перспективно развивающейся аграрно-промышленной области Узбекистана. Скоростной поезд"Афросиаб" доставит вас из Ташкента в Карши всего за 3 часа 20 минут.
Тамара Санаева