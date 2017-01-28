Бисквит … как много в этом звуке…
Имя человека, придумавшего и приготовившего первый бисквит, так и осталось неизвестным . Французское слово biscuit, итальянское biscotte, т. е. печеный дважды — означает легкое и нежное печенье . Бисквиты изящны по виду, питательны, легко перевариваются, очень вкусны, хорошо сохраняются.
Первые упоминания о бисквитах хранят судовые журналы моряков из Англии. Собираясь в дальнее плавание, моряки наполняли трюмы значительными запасами «корабельных бисквитов» или «морских сухарей». Подсушенный бисквит долго не портился, на нем не появлялась плесень даже при влажных условиях. Не имея в своем составе сливочного масла, бисквит оставался съедобным до конца плавания. Помимо этого, он был очень сытным, питательным и занимал не очень много места.
Что объединяет большинство бисквитов? Это мука, сахар, яйца, а дальше, Ваши фантазии, предпочтения, вкусы и желания. Все бисквиты любят кремы – от сливочного до заварного .Все бисквиты прекрасно сочетаются с фруктово-ягодными начинками . Пышные и аппетитные, легкие и ароматные, их можно есть , едва дождавшись конца выпечки, можно делать торты, рулеты, пирожные и даже конфеты .С них снимают корочку, образовавшуюся при выпечке, пластуют, пропитывают соками, ликерами, вареньями, сиропами, глазируют шоколадом или сахаром, лимонной и апельсиновой глазурью, покрывают различными кремами, прослаивают мармеладом, патом, смоквой, повидлом и т.д
Однако, «капризные» бисквиты, которые мы все так любим, к сожалению, не всем удаются. Или Вы просто не пробовали их испечь, убоявшись сложностей. На самом деле очень важен факт желания научиться их изготовлять и не бояться ошибок, которые могут быть сделаны особенно в первые разы! Это как научиться ездить на велосипеде- один раз смог – на всю жизнь научился ! Рецептов по выпечке бисквитов очень много, А потому мы собрали главные правила по их выпечке. Итак, пару советов, тонкостей и маленьких хитростей.
---Большинство бисквитов имеет жидкое, льющееся тесто, поэтому обязательно обмазывать форму изнутри маслом и «подпылять» мукой, чтобы предотвратить «прижаривание». Выпекаются бисквиты по-разному - от 20 минут до 1,5 часов на среднем огне, в духовке.
- Яйцо . Обязательно свежее и холодное, особенно белок. Взбивать нужно внимательно, постепенно всыпая сахар и добиваться пены, которая не переворачивается.
- Сахар должен быть без комков, пудру не использовать. С сахаром можно смешать ваниль и немного соли.
---Мука. Если пшеничная, то лучше высшего качества. Обязательно просеять через сито и точно соблюдать рецептуру. Меньше муки – бисквит будет влажным и пористым. Больше муки - сухим и плотным.
---После приготовления бисквита, посыпьте на него немного муки, переверните, оставьте пергаментную бумагу, она помогает для выравнивания поверхности бисквита и предотвращает его высыхание.
---Готовый бисквит должен остыть, чтобы его удобнее было резать для начинки .
Сегодня очень сложно встретить людей, которые ни разу не пробовали бисквитный торт. Он обрёл популярность во всём мире и стал частью традиционной кулинарии в самых разных странах, теперь для него не существует границ!
Желаю удачи ,терпения и наслаждения!
БЭЛА ФЕЛЬДМАН