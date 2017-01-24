Картофель: долгий путь к столу
Декоративный цветок, лекарство от всех болезней, яд, истребляющий насекомых, средство для выведения пятен, универсальное удобрение, наконец, пищевое сырье, из которого можно приготовить хлеб, крахмал, пудру, масло, шоколад и так далее. Не правда ли, заманчиво обладать таким универсальным продуктом? Оказывается, нет ничего проще - ведь речь идет о самом обыкновенном картофеле.
А весь этот пышный "букет" его достоинств был составлен в России ещё в конце XVIII века. Такая сногсшибательная реклама понадобилась для того, чтобы популяризировать картофель среди населения. Сегодня в это трудно поверить, но, оказывается, были такие времена, когда о картофеле не знали не только в России, но и в просвещенной Западной Европе.
Первые клубни примерно в 1570 - 1580 годах испанские мореходы доставили в Европу из Южной Америки Всего несколько десятилетий после того, как картофель признали в народе, потребовалось ему, чтобы произвести настоящий переворот. Он стал продуктом, необходимым для всех слоев общества, ведь картофель охотно ели и богатые, и бедные. Недаром в народе сложилась пословица: «Картофель - хлебу подмога».
Кулинарная универсальность картофеля и хорошая сочетаемость с другими животными и растительными продуктами способствовали тому, что его стали включать в массу первых, вторых и даже третьих (десертных) блюд. Судите сами, картофель можно варить, жарить, запекать, тушить и вообще подвергать самым немыслимым кулинарным превращениям. Мясо, рыба, молоко, грибы, овощи - блюда из них только выигрывают при добавлении картофеля. А картофельный крахмал - неотъемлемая часть традиционного сладкого блюда - киселя. Трудно даже перечислить все «специальности» картофеля в кулинарии.
Я, уважаемый читатель, предлагаю попробовать вкусное и очень простое в приготовлении блюдо из картофеля - «Картофель –пай».
Это блюдо хорошо подходит к мясу, рыбе и птице не только как как гарнир, это прекрасная основа для салатов! Готовить такую картошку просто: для этого нужно картофель хорошо помыть , почистить и нарезать клубни очень тонкой соломкой. Для тех, кто старается правильно питаться, рекомендую промыть сырую и нарезанную картошку в воде до прозрачности, воду хорошо сцедить и высушить картофель. Готовить нужно во фритюре или на обычной сковородке. После жарки выложить на салфетку, чтобы стекал лишний жир. Картошка нужна обычная и ее количество зависит от того, для чего мы ее собираемся приготовить. Больше, если поесть только картошку и меньше, если это будет гарнир. Желательно «картошку пай» использовать с пылу и жару, но и в холодном виде она тоже вкусная! Приятного аппетита!
БЭЛА ФЕЛЬДМАН