Почему шурпа так называется и что означает это слово?Историк кулинарии, писатель Павел Сюткин обращается к этимологии слов «Шурпа». Мнение эксперта опубликовано на Aif.ru.
Известнейшее блюдо узбекской кухни — суп шурпа. По сути, это жирный насыщенный бульон из баранины (или говядины, птицы), заправленный крупно нарезанными овощами: картофелем, морковью, большим количеством репчатого лука перцем, помидорами и зеленью. Нередко используются и фрукты: яблоки, айва, сливы.
Видов шурпы множество. К примеру, у классика узбекской кулинарии Карима Махмудова (1926-1989) можно найти следующие: кайнатма шурпа (суп из баранины с овощами), шалгам шурпа (суп мясной с репой), макарон шурпа (как понимаете, с макаронами), хасип шурпа (суп с колбасой из сбоя), калля шурпа (суп из бараньей головы и ножек), джуджа хураз шурпа (из петуха), дарман шурпа (куриный бульон с зеленью), долма шурпа (с фаршированным болгарским перцем), чучвара шурпа (с пельменями), кийма шурпа (с фрикадельками)... И ещё с десяток вариантов.
Как вы видите, слово «шурпа» есть в названиях всех этих супов. Аналогичные термины есть и в кулинарных словарях других народов, испытавших влияние тюркских языков. Сорба есть в Азербайджане, шурпе в Чувашии, и даже в Молдавии есть похожее блюдо: чорба. Объединяет их даже не столько рецепт, сколько звучание слова. Оно явно арабского происхождения, означает «суп», «бульон», «похлёбка». Хотя некоторые специалисты считают, что оно более древнее и имеет санскритские корни.