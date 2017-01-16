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Чакка – истинно самаркандский продукт

«Чакка есть только в Самарканде и нигде больше», - говорится на сайте samarkand.blog.

Чакка – истинно самаркандский продукт

Самаркандская чакка универсальная, ее можно подавать к чему угодно, будь то плов или манты, голубцы или шашлык, чизкейк или тирамису.

Ее изготавливают из супер-секретных самаркандских ингредиентов, и ходят слухи что самаркандцы получили рецепт чакки от инопланетян, те в свое время очень любили проводить время на Кокандской, и постоянно после приготовления чакки произносили заклинание «шишта молотый, чорта кусковой».

Кисло-молочный продукт Чакка – настоящая гордость Самарканда!
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