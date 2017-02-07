Bloomberg: Думаете, выборы в США были грязными? Посмотрите на Францию
Французские избиратели довольно цинично относятся к своим политикам. Летом прошлого года исследование, проведенное по заказу французского филиала организации Transparency International, показало, что 54% французов считают политическую элиту своей страны коррумпированной — по большей части. Если речь идет о политиках местного и общеевропейского уровня, а также о президенте и национальном правительстве, то эта цифра уже достигает примерно 75%. Скандалы уже давно стали привычной частью повседневной жизни, поэтому они вряд ли существенно повлияют на исход выборов. Тем не менее, представление уже в полном разгаре.
Ранее на этой неделе Фийон заявил о том, что он продолжит борьбу за пост президента, несмотря на публикацию информации о том, что он заплатил членам своей семьи около миллиона долларов из парламентского бюджета за услуги, которые, как утверждают его оппоненты, нигде не были озвучены. Каждый день поступали новые скандальные детали: Фийон выплатил своей супруге Пенелопе значительное выходное пособие, уволив ее с должности своего помощника; он взял на работу своих сыновей для оказания юридических услуг, хотя они не были квалифицированными юристами; он платил им больше денег, чем обычно получают помощники парламентариев. И речь идет о том же самом человеке, который позиционировал себя как высокоморального кандидата, пытаясь использовать против своих соперников Николя Саркози и Алена Жюппе (Alain Juppe) окружавшие их финансовые скандалы. Фийон заявил, что сожалеет о своих действиях, однако добавил, что все это было сделано легально (во Франции действительно довольно мягкие законы против кумовства) и считалось общепринятой практикой в то время. 65% французских избирателей не удовлетворило такое объяснение.
Фийон, чей рейтинг сильно пострадал в результате скандала с его супругой и детьми, теперь соблюдает крайнюю осмотрительность в вопросе следования законам о финансировании избирательной кампании. В конце концов, Саркози пришлось ответить перед судом за нарушения законов о финансировании в ходе его неудачной предвыборной кампании 2012 года, а Фийон не готов столкнуться с еще одним скандалом.
Ле Пен вынуждена решать собственные этические проблемы. Главная из них исходит из Брюсселя, где ее тоже обвиняют в оплате услуг фальшивых помощников парламентариев. Ле Пен — член Европейского парламента, и ей ежемесячно выделяется 24 164 евро для оплаты услуг штата ее помощников. Эти люди должны работать над программами Евросоюза и жить в Брюсселе, но, согласно выводам расследования, проведенного Европарламентом, Ле Пен и другие законодатели из ее партии «Национальный фронт» использовали эти деньги, чтобы платить людям, работающим на эту партию во Франции. Европарламент пытается вернуть около полумиллиона евро от этой парламентской группы, куда входят Ле Пен и другие члены ее партии — это очень большая сумма для Ле Пен, учитывая финансовые трудности «Национального фронта». Теперь Ле Пен подала иск на Европарламент, заявив, что это расследование было инициировано ее политическим врагом, немецким социал-демократом и бывшим спикером Мартином Шульцем (Martin Schulz).
Ле Пен может столкнуться с трудностями и во Франции, учитывая то, как «Национальный фронт» финансировал свои прежние кампании. Партия заключала сделки с компаниями, принадлежащими близким друзьям Ле Пен, которые занимались печатью агитационных материалов и созданием вебсайтов, оплачивала их услуги по завышенным тарифам, а затем заставляла правительство возмещать расходы — оно обязано это делать, если партии удается перешагнуть через определенный порог. «Национальный фронт» также брал дорогостоящие кредиты у крохотной партии Jeanne, созданной Ле Пен, и возмещал их при помощи средств из государственной казны после окончания кампании. Ле Пен не было предъявлено никаких обвинений в финансовых махинациях, ее даже не допрашивали, однако до выборов еще очень много времени, чтобы сделать это. Времени также достаточно и для того, чтобы раздуть скандал вокруг имущественных деклараций Ле Пен и ее отца, основателя «Национального фронта» Жана-Мари Ле Пена (Jean-Marie Le Pen). Сейчас в отношении них ведется расследование по подозрению в занижении стоимости имущества, указанного в их декларациях.
Даже Макрон, который является новичком в политике и успел лишь недолго побыть министром экономики, оказался под подозрением. В одной недавно опубликованной книге его обвинили в использовании средств министерства для начала его президентской кампании. Он и другие правительственные чиновники решительно отрицают эти обвинения, и расследование против него пока не ведется, однако при желании враги Макрона смогут найти на него компрометирующую информацию.
Иногда нападки носят личный характер. Макрон женат на своей школьной учительнице французского, которая на 24 года старше него, однако его соперники не раз намекали на то, что он, возможно, гей. В прошлом году Саркози сказал, что Макрон «немного мужчина, немного женщина, как это сейчас модно — "андрогинный"». Сейчас против него началась довольно грязная кампания, которая проводится посредством электронных рассылок и социальных сетей и в рамках которой его обвиняют в связях с мужчиной. Издание Closer, публикующее сенсационные материалы и прославившееся тем, что оно разоблачило связь президента Франсуа Олланда (Francois Hollande) с актрисой Жюли Гайе (Julie Gayet), разместило довольно скандальную статью о Макроне, которую позже убрали с сайта.
Макрон попытался отмахнуться от всех этих слухов, пошутив, что его супруга Брижит недоумевает, как он может вести двойную жизнь, если он постоянно находится с ней. Стоит отметить, что в стране, где господствует политическая культура сильных мужчин и почти нет политиков, открыто заявляющих о своей гомосексуальности, этот бывший банкир сумел ответить на слухи о себе, не выставив себя гомофобом. Пока по рейтингу он опережает Ле Пен.
К настоящему моменту потоки грязи больше всего затронули Фийона — возможно, это объясняется тем добродетельным образом, который он пытался приписывать себе до того, как всплыла информация о денежных выплатах его семье. Евроскептик Ле Пен может в конечном счете даже немного выиграть в результате ее ссоры с Европарламентом: пока ее обычная тактика защиты — коррумпированная космополитическая элита настроена против нее — приносила неплохие плоды. Как американцы уже поняли на примере Дональда Трампа, обвинения в коррупции в адрес националистического кандидата могут привести к обратному результату. Ле Пен укрепляет свои позиции, играя роль Жанны Д'Арк в различных видеороликах.
Вероятнее всего, на кандидатов выльется еще не один ушат грязи до момента проведения голосования, и французская служба разведки ожидает, что Россия попытается поддержать кандидатуру Ле Пен, скомпрометировав ее оппонентов при помощи социальных сетей. Французским избирателям придется воспользоваться своими запасами цинизма, а международным наблюдателям стоит запастись большим ведерком попкорна.
Леонид Бершидский