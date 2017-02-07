→ Казахстан возрождает кооперативы

Казахстан возрождает кооперативыКазахстан принял программу "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность".
Как известно, 25 января этого года Президент Казахстана Н. А. Назарбаев обратился с обращением по принципиальному для страны вопросу - перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.
Вслед за этим, 31 января 2017 года Нурсултан Назарбаев обратился с традиционным ежегодным Посланием народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
8 февраля 2017 года Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев провел брифинг по разъяснению этих двух знаковых событий.
По вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти портал NUZ.UZ ранее уже публиковал информацию, и вкратце остановимся на комментариях Ерика Утембаева к Посланию Н.Назарбаева.
Послание президента народу Казахстана, по сути представляет собой масштабную программу модернизации страны. Собственно говоря, название Послания говорит само за себя: «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
Предложенная президентом программа отвечает одной важной задаче – приступить к модернизации Казахстана с учетом происходящих мировых тенденций в рамках Четвертой промышленной революции. Создать надежный мост в будущее, к целям Стратегии-2050 и Плана нации «100 конкретных шагов».
И, как добавил посол, для этого у Казахстана накоплен бесценный и уникальный опыт, имеется наработанный политический, экономический и технологический, а самое главное человеческий капитал.
В Послании Н. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» выделены пять основных приоритетов, призванных обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 передовых стран.
Первым и пожалуй, основным приоритетом, президент считает ускоренную технологическую модернизацию экономики. В числе приоритетов программа модернизации страны предусматривает кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, макроэкономическую стабильность, ключевой задачей которой будет являться восстановление стимулирующей роли денежно-кредитной политики и привлечение частного капитала в финансирование экономики.
Безусловным приоритетом в модернизации станет улучшение качества человеческого капитала. Здесь предлагается изменить роль системы образования, нацелить учебные программы на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации. При этом акцентировано внимание на переходе к трехъязычному образованию, при сохранении казахского языка на доминирующей позиции.
Пятый приоритет касается институционального преобразования, безопасности и борьбе с коррупцией. В рамках этого намечено провести ревизию всего законодательства на предмет усиления защиты прав собственности.
Программа модернизации достаточно обширна и для ее детального изучения необходимо время, но особое внимание привлек новый подход к проблемам аграрного сектора, на который возлагаются надежды, что он может стать новым драйвером экономики.
Агропромышленный комплекс Казахстана имеет перспективы стать одним из крупнейших в мире производителей аграрной экспортной продукции, особенно по производству экологически чистых продуктов питания.
Важным направлением здесь будет переход от сырьевого производства к выпуску качественной, переработанной продукции. Для этих целей органам власти в центре и на местах поручено пересмотреть принципы выделения субсидий и постепенно переходить на страхование продукции.
В течение 5 лет предполагается увеличить площадь орошаемых земель на 40%, тем самым довести до 2 миллионов гектаров с одновременным увеличением эффективности использования земли.
Существенным моментом в программе модернизации можно назвать планы увеличения объемов инвестиций в аграрные научные исследования, которые, безусловно, будут востребованы на производстве.
Самым неожиданным пунктом в модернизации аграрного сектора можно назвать создание в течение 5 лет условий для объединения более 500 тысяч домашних и малых фермерских хозяйств в кооперативы.
Кооперативы это особая форма собственности, предусматривающая коллективный вклад в орудия и средства производства, а также соответствующее распределение доходов.
В истории бывшего советского государства, кооперативы сыграли свою определенную роль и внесли свой вклад в развитие экономики.
Достаточно вспомнить кооперативы времён НЭПа (Новой экономической политики) 20-х годов прошлого века, когда они оживили экономику молодой советской страны. А на закате СССР в 80-е годы, именно кооперативное движение стало основой перехода экономик постсоветских республик на рыночные отношения. В контексте этого, создание кооперативов на селе представляется вполне закономерным и логичным.
Безусловно, все планы по модернизации аграрного сектора, направлены на повышение производительности труда и объемов сельхозпродукции, что естественно потребует расширение рынков сбыта. В планах модернизации учитывается этот фактор и к 2021 году намечено увеличить уровень экспорта продовольственных товаров на 40%.
В Послании также говорится, что Правительству Казахстана поручено разработать Стратегический план развития до 2025 года по Третьей модернизации страны под названием «Национальная технологическая инициатива Казахстана».
Учитывая, что Казахстан обладает богатыми природными ресурсами, научным и интеллектуальным потенциалом, есть все основания полагать, что этот план будет успешно реализован.
М.ДЖАНГИРОВ, фото автора