→ Константин Жгенти: Грузия получает визалиберализацию с ЕС

Константин Жгенти: Грузия получает визалиберализацию с ЕСУже с марта-апреля 2017 года граждане Грузии смогут въезжать в Шенгенскую зону без виз.
Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Узбекистане Константин Жгенти на состоявшейся 9 февраля пресс-конференции в Ташкенте.
По словам Константина Жгенти, речь идет о голосовании в Европарламенте, на котором 553 европарламентария поддержали либерализацию визового режима с Грузией, против были 33 и воздержались 28.
Согласно принятому решению, граждане Грузии, имеющие биометрический паспорт, будут иметь право на въезд в ЕС без визы в течение 180 дней, для деловых, туристических или семейных целей.
Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории зоны Шенгенского соглашения, которая включает 22 страны Евросоюза, четыре страны, которые не являются членами ЕС и четыре страны – кандидата на вступление в Шенген.
Однако, безвизовой режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС. Оформлять визы придется и студентам из Грузии, но если речь идет о краткосрочных курсах до 90 дней, то можно обойтись без визы и специальных разрешений.
Новый порядок предусматривает в случае необходимости, на границе подвердить цель и условия поездки, а также доказательства наличия денежной суммы, достаточной для пребывания на территории ЕС и последующего возвращения.
В случае посещения родственников или знакомых, следует иметь при себе приглашение и контактные данные приглашающего.
Таким образом, для поездок в страны Шенгена гражданам Грузии все придется собирать определенное количество документов, однако обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления уже не придется.
В случае нарушения правил безвизового режима с Евросоюзом, граждан Грузии будут возвращать на родину и им будет запрещен въезд в страны ЕС на несколько лет.
Посол также обратил внимание на расширяющиеся возможности бизнеса. Так, продукция совместных грузино-узбекских предприятий, работающих на территории Грузии, будет получать доступ к рынкам ЕС.