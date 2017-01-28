Какие четыре сигнала передал Трамп Китаю через свою дочь?
Руководствуясь этой истиной, прежние американские президенты Клинтон, Буш-младший и Обама в первый день первого месяца по лунному календарю всегда поздравляли китайцев с наступлением Нового года. Хотя с точки зрения политики это поздравление обращено ко всем народам, отмечающим Новый год по лунному календарю, таким как корейцы и вьетнамцы, большую их часть все равно составляют этнические китайцы. Трамп, заняв пост президента, пренебрег общепринятым правилом и до недавнего времени не делал никаких высказываний по поводу китайского Нового года, или как его еще называют Праздника весны «Чуньцзе».
Трамп демонстрирует Китаю свою силу?
Однако на пятый день после наступления Нового года по восточному календарю старшая дочь Трампа Иванка неожиданно появилась в посольстве Китая в США вместе со своей пятилетней дочерью Арабеллой и поздравила китайцев с праздником. В то, что в этот необычайно сложный период американо-китайских отношений визит Иванки не был специально спланирован Трампом, поверить просто невозможно.
На следующее утро Иванка опубликовала в своем микроблоге Twitter сообщение: «Арабелла поет песню, которую она выучила для китайского Нового года. Желаю, чтобы в эти праздничные дни к каждому пришел замечательный год! 新年快乐 (кит. «с Новым годом», — прим. ред.)!».
Иванка закончила сообщение четырьмя иероглифами, а к записи прикрепила видеоклип, в котором Арабелла исполняет на путунхуа (официальный государственный язык КНР, основанный на северных диалектах, — прим. ред.) песню «С Новым годом», какая забавная малышка!
«Дипломатия принцессы» — это первый прямой шаг Трампа в отношениях с Китаем. Таким образом Трамп передает, по меньшей мере, четыре важных сигнала.
Сигнал 1. Трамп хочет быть сильным президентом
Предшественника Трампа Клинтон, Буш-младший и Обама всегда поздравляли китайцев с Новым годом, но Трамп делать этого не стал. Некоторые аналитики считают, что Трамп хотел избежать разговоров о «поздравлениях не из благих намерений». Возможно, эта точка зрения не безосновательна.
В своей внешней политике Трамп машет дубинкой на мусульманские страны, запугивает Мексику, пользуется слабостью Японии и Германии, а во время телефонного разговора с премьером Австралии и вовсе в гневе бросает трубку. Если при этом Трамп не забудет поздравить китайцев с Новым годом, у сторонников его жесткой политики могут возникнуть некоторые сомнения. Трамп, ты в сговоре с Путиным или же ты китайский агент?
Больше всего Трамп преклоняется перед влиятельностью Путина и способностью все контролировать. В таком случае, сохраняя влияние над другими странами, лучше всего не поздравлять Китай с Новым годом.
Сигнал 2. Трамп пока не хочет драться с Китаем
За такой короткий срок на посту президента Трамп уже успел вызвать неудовольствие почти всех окружающих США государств. Среди них больше всего он пренебрегает мусульманскими странами. Гражданам семи стран, включая Иран, Судан, Сирию, Ливию, Сомали, Йемен и Ирак он уже официально запретил въезд в США. Америке не хватает союзников. Американо-мексиканские отношения уже вернулись на несколько десятков лет назад. С Европой сохраняется лишь видимое единство, но в целом они преследуют разные цели. Американо-австралийские отношения в ближайшее время не имеют шанс на восстановление из-за грубого обращения Трампа с премьером Австралии во время их телефонного разговора.
В такой ситуации, если Трамп снова направит нож на Китай, для Америки это может обернуться как положительным, так и отрицательным исходом. В первом случае мировой центр может сместиться, что в конечном итоге приведет к американо-китайскому конфликту, и кардинальным переменам, и в конечном счете США привлечет большое внимание со всех сторон. Во втором случае в момент, когда союзники обратят друг против друга оружие, в американо-китайских отношениях снова произойдет колебание, и тогда Америка может стать никому неинтересным изгоем.
Взвесив все плюсы и минусы, Трамп, возможно, решил, что сейчас нужно стабилизировать отношения с Китаем, и чуть позже снова начать сводить счеты.
Сигнал 3. Президентская дочь занимает особое положение
За год до того, как Обама нанес визит в Китай, его жена Мишель с двумя дочерьми отправилась в Поднебесную учиться каллиграфии и бродить по Великой китайской стене. Тем самым она создала особую почву для будущего визита Обамы, и добилась эффекта, которого сам бы он никогда не получил. Поэтому Трамп, руководствуясь здравым смыслом, понимает, что не может выступить первым, зато его может представлять первая леди Мелания.
Однако на сегодняшний день Мелания, рожденная в Словении, очень хорошо разбирается в моде, но совершенно не интересуется дипломатией. Таким образом, старшая дочь Трампа Иванка, вполне возможно, часто будет выполнять её функции. Мужа Иванки Джареда Кушнера Трамп и вовсе считает своей правой рукой, это самый влиятельный зять президента в истории Америки.
Когда Трамп впервые встречался с Абэ, супружеская пара Иванка и Джеред стояли рядом. Чтобы наладить отношения с Японией, говорят, Трамп сказал Абэ: «Вы произвели очень хорошее впечатление на мою дочь, а она редко хвалит людей».
Китаю действительно следовало бы принимать целенаправленные меры. Близкий друг Иванки и Джареда Кушнера Дэн Вэньди (Венди Денг), американская предпринимательница китайского происхождения, исполнительный директор News Corporation, — прим. ред.) и другие, несомненно, смогут сыграть особую роль в «двухканальной дипломатии».
Сигнал 4. Трамп действительно очень хорошо знает и понимает Китай
Многие считают, что за последние несколько дней Трамп повсюду разжег пламя войны. Кажется, что в дипломатии он полный невежда, словно слон, ворвавшийся в посудную лавку. Не исключена возможность того, что сейчас он находится в процессе адаптации. Однако вполне может быть, что Трамп намеренно продемонстрировал наивысшую степень жесткости, чтобы в будущем добиться большей выгоды за столом переговоров.
Однако в действительности в некоторых моментах Трамп очень внимателен, а его правительство прекрасно знает и понимает Китай.
Например, дочь Иванки Арабелла с детства учит китайский, а во время поздравления с Новым годом на ней надет костюм красного цвета, что говорит о понимании китайской культуры. К тому же, Трамп, возможно, знает о том, что во время празднования Нового года для китайцев очень важны тишина и покой, поэтому в последние несколько дней он проявляет агрессию по отношению к мусульманским странам, к Японии, Мексике и Австралии, но очень мало говорит о Китае. Он специально поручил своей дочке и внучке сделать поздравление с Новым годом, в противном случае он бы навредил своей силе влияния. Он полностью удовлетворил китайцев, и это также, ко всеобщему удовольствию, можно считать небольшим прорывом посольства Китая в США.
Политика Трампа такова: управляй, руководствуясь мирными и военными принципами; то натягивай, то ослабляй тетиву лука. Поэтому Джек Ма (Ма Юнь, один из богатейших китайский предпринимателей, основатель компании Alibaba Group или Aliexpress, — прим. ред.), встречавшийся с Трампом, сказал, что это действительно необычайно умный человек, которого нельзя недооценивать.
Он отступает на шаг назад, а потом дальше начинает искать выгоду. В эпоху Трампа правила игры уже изменились. В Новом году американо-китайские отношения, кажется, успокоились, но в них по-прежнему течет бурное скрытое течение.
Трамп, делающий ходы не руководствуясь здравым смыслом, вдруг продемонстрировал «дипломатию принцессы». Иванка красива и интересна, поэтому людям действительно понравился этот ход. Он может быть хорошим предзнаменованием в Новом году, а может и быть и хорошим подарком перед войной.
Ню Танцинь, Феникс, Китай