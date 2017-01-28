Полный текст указа Трампа «Защита страны от иностранных террористов, пытающихся въехать в США»
Властью, данной мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая Закон об иммиграции и гражданстве, 8 U.S.C. 1101 et seq., и разделом 301 третьей статьи Кодекса законов США, и для защиты американского народа от нападений иностранных террористов, допущенных в США, настоящим приказываю:
Часть 1. Цель.
Процедура выдачи визы играет важную роль в выявлении лиц, связанных с террористами, и в предотвращении их въезда в США. Возможно, нет лучшего примера, чем теракты 11 сентября 2001 года, когда политика Госдепартамента не позволила сотрудникам консульств тщательно изучить просьбы о предоставлении визы нескольких из 19 человек, убивших около трех тысяч американцев. И хотя после терактов 11 сентября 2001 года процедура выдачи виз была пересмотрена, чтобы эффективнее выявлять потенциальных террористов, эти меры не смогли предотвратить атак со стороны иностранцев, получивших разрешение на въезд в США.
Многочисленные рожденные в других странах люди были признаны виновными в совершении преступлений, связанных с терроризмом, после 11 сентября 2001 года. Среди них были те, кто въезжал в США по туристической, студенческой или рабочей визе, а также те, кто приехал в рамках программы приема беженцев. Ухудшение условий в некоторых странах в результате войн, раздоров, стихийных бедствий и беспорядков повышают вероятность того, что террористы всеми способами постараются проникнуть в США. США обязаны сохранять бдительность при выдаче виз и следить, чтобы приезжающие не собирались причинить вред американцам и не были связаны с террористами.
Чтобы защитить американцев, США обязаны удостовериться, что люди, получающие разрешение на въезд, не были настроены враждебно по отношению к стране и к ее основным принципам. США не могу и не должны принимать тех, кто не уважает Конституцию, или тех, кто ставит какую-либо основанную на насилии идеологию превыше американских законов. Вдобавок, США не должны пускать тех, кто совершал акты фанатизма или ненависти (включая так называемые убийства ради «защиты чести» семьи и другие формы насилия против женщин, а также преследование последователей других религий), и тех, кто будет преследовать американцев любой расы, пола или сексуальной ориентации.
Часть 2.
Политика США направлена на защиту граждан от иностранных граждан, намеревающихся совершить теракты в США, и на предотвращение приезд иностранных граждан, желающих использовать американские иммиграционные законы в преступных целях.
Часть 3. Отмена выдачи виз и других иммиграционных льгот для граждан стран, вызывающих особую озабоченность.
A. Министр внутренней безопасности, после консультации с госсекретарем и директором национальных разведслужб, должен подготовить список запрашиваемых данных от любых стран для рассмотрения просьб о визе, разрешении на въезд и других льгот в соответствии с законом об иммиграции и гражданстве (вынесение решения). Сведения призваны установить, что запрашивающий визу человек является тем, за кого себя выдает, и не представляет собой угрозу для безопасности и для общества.
B. Министр внутренней безопасности, после консультации с госсекретарем и директором национальных разведслужб, должны передать президенту доклад о результатах работы по пункту А, в том числе, подготовленный министром внутренней безопасности список запрашиваемых данных для рассмотрения просьб о визах и список стран, не предоставляющих такую информацию, в течение 30 дней после издания этого указа. Копию доклада министр внутренней безопасности передаст госсекретарю и директору национальных разведслужб.
C. Чтобы временно облегчить проверку для соответствующих агентств по вопросу, изложенному в пункте А этой части, чтобы обеспечить должное рассмотрение и максимальное использование имеющихся ресурсов для проверки иностранных граждан, и для обеспечения внедрения должных стандартов для предотвращения въезда иностранных террористов или преступников, в соответствии с частью 212(f) Закона об иммиграции и гражданстве, 8 U.S.C. 1182(f), я постановляю, что въезд как иммигрантов, так и не иммигрантов из чужих стран, перечисленных в 217(a)(12) Закона об иммиграции и гражданстве, 8 U.S.C. 1187(a)(12), противоречит интересам США. В соответствии с этим я запрещаю въезд в США иммигрантам и не иммигрантам из этих стран на 90 дней, начиная с даты этого указа (исключая лиц, путешествующих с дипломатическими паспортами, визами Северо-Атлантического альянса, визами ООН С-2 и визами G-1, G-2, G-3 и G-4).
D. Сразу по получении доклада, описанного в пункте B, с информацией, необходимой для рассмотрения просьб о визах, госсекретарь должен обратиться к иностранным правительствам, не предоставляющим эти сведения, и потребовать от них начать подавать такие данные о своих гражданах в течение 60 дней после получения уведомления.
E. После завершения 60-дневного периода, описанного в пункте D, министр внутренней безопасности, после консультации с госсекретарем, должен предоставить президенту список стран, рекомендуемых к включению в президентскую прокламацию о запрете въезда для граждан (исключая лиц, путешествующих с дипломатическими паспортами, визами Северо-Атлантического альянса, визами ООН С-2 и визами G-1, G-2, G-3 и G-4) иностранных государств, не предоставляющих запрошенную информацию, в соответствии с пунктом D, пока требование не будет выполнено.
F. В любой момент после подачи списка государств в соответствии с пунктом E этой части, госсекретарь и министр внутренней безопасности могут рекомендовать президенту включить другие страны в тот же список.
G. Вне зависимости от того, подпадает ли просящий визу иностранец под запрет на основании пункта C или на основании пункта E этой части, госсекретарь и министерство внутренней безопасности могут, рассматривая каждый случай отдельно, в случае соответствия национальным интересам, могут выдать визу и другие льготы гражданам стран, выдача виз для которых блокирована.
H. Госсекретарь и министр внутренней безопасности должны предоставить президенту совместный доклад о выполнении этого указа в течение 30 дней со дня издания указа, второй доклад — в течение 60 дней и третий доклад —в течение 90 дней, четвертый доклад — в течение 120 дней.
Часть 4. Внедрение единых стандартов проверки по всем иммиграционным программам.
А. Госсекретарь, министр внутренней безопасности, директор национальных разведслужб и директор Федерального бюро расследований должны внедрить программу в рамках выдачи иммиграционных льгот для определения лиц, желающих проникнуть в США на ложных основаниях, собираясь причинить ущерб, или тех, кто потенциально может причинить ущерб после въезда. Программа будет включать в себя единые стандарты и процедуру проверки, например, личное собеседование, базу данных предоставленных документов, чтобы избежать многократного использования одних и тех же документов разными людьми, включение в анкеты вопросов, направленных на выявление ложных ответов и злого умысла, механизм установления личности подающего просьбу, процедуру установления вероятности того, что подавший просьбу станет полезным членом общества и сможет внести свой вклад в национальные интересы, и механизм по оценке того, собирается ли подающий просьбу совершать теракты и преступления в США или нет.
B. Госсекретарь, министр внутренней безопасности, директор национальных разведслужб и директор Федерального бюро расследований должны предоставить предварительный доклад по выполнению этого распоряжения в течение 60 дней со дня издания этого указа, второй доклад — в течение 100 дней, и третий доклад — в течение 200 дней со дня издания этого указа.
Часть 5. Реорганизация Американской программы по приему беженцев на фискальный 2017 год.
A. Госсекретарь должен приостановить Американскую программу по приему беженцев (USRAP) на 120 дней. В течение этих 120 дней госсекретарь, вместе с министром внутренней безопасности и после консультации с директором национальных разведслужб должны пересмотреть процедуру по подаче прошения на участие в USRAP и по выдаче разрешения. Они должны определить, какие дополнительные процедуры следует применить, чтобы получающие статус беженца люди не угрожали безопасности и благополучию США, и должны внедрить эти дополнительные процедуры. Поданные просьбы о статусе беженца и уже принятые в USRAP будут рассматриваться в рамках старых стандартов, пока не будут внедрены дополнительные процедуры. По истечению 120 дней госсекретарь должен возобновить USRAP только для граждан тех стран, в отношении которых госсекретарь, министр внутренней безопасности и директор национальных разведслужб постановили, что дополнительных процедур достаточно для обеспечения безопасности и благополучия США.
B. С возобновлением USRAP госсекретарь, после консультаций с министром внутренней безопасности, может вносить изменения в дозволенных законом пределах, чтобы предоставить приоритет беженцам, подвергающимся преследованиям из-за вероисповедания, в случаях, когда последователи их религии представляют собой меньшинство в их родных странах. Там, где это необходимо и уместно, госсекретарь и министр внутренней безопасности могут рекомендовать президенту законодательные инициативы для обеспечения этого приоритета.
C. В соответствии с частью 212(f) Закона об иммиграции и гражданстве, 8 U.S.C. 1182(f), я постановляю, что въезд сирийских граждан в качестве беженцев противоречит интересам США, и будет приостановлен до истечения отведенного мной срока на внесение изменений в USRAP с целью гарантировать, что прием сирийских беженцев соответствует национальным интересам.
D. В соответствии с частью 212(f) Закона об иммиграции и гражданстве, 8 U.S.C. 1182(f), я постановляю, что прием более 50 тысяч беженцев в фискальном 2017 году противоречит интересам США и должен быть прекращен на отведенный мною срок, пока не будет решено, что дополнительный прием соответствует национальным интересам.
E. Вне зависимости от временного запрета в рамках пункта А этой части для подавшего просьбу, госсекретарь и министр внутренней безопасности могут вместе разрешить въезд отдельных лиц в США в качестве беженцев, рассматривая каждый случай отдельно, но только если они посчитают, что прием этих людей соответствует национальным интересам, в том числе, если речь идет о представителях религиозных меньшинств, подвергающихся преследованиям в своих странах, если прием этого лица позволит США выполнять предыдущие международные соглашения, или если человек уже проходит процедуру, и отказ станет для него несправедливым лишением. Во всех случаях не должно быть риска для безопасности и благополучия США.
F. Госсекретарь должен предоставить президенту предварительный доклад о выполнении распоряжения в пункте B этой части по поводу предоставления приоритета лицам, утверждающим о преследовании в качестве религиозных меньшинств, в течение 100 дней со дня издания этого указа, и второй доклад — в течение 200 дней со дня издания этого указа.
G. Политика исполнительной власти заключается в том, чтобы в рамках, установленных действующим законодательством, и в рамках практической возможности органам власти штатов и местным органам власти предоставлялось право участвовать в процессе определения места размещения или поселения в их юрисдикциях иностранных граждан, получивших право на нахождение на территории США в качестве беженцев. С этой целью Министр внутренней безопасности обязан изучить существующее законодательство с целью установления тех пределов, до которых в соответствии с применимыми правовыми нормами органы власти штатов и местные органы власти могут принимать более активное участие в процессе определения места размещения или поселения беженцев в их юрисдикциях, и составить предложение, которое должно содействовать подобному участию в рамках закона.
Часть 6. Прекращение осуществления полномочий применительно к случаям недопущения на основании подозрений в терроризме.
Госсекретарь и Министр внутренней безопасности должны по согласованию с Генеральным прокурором рассмотреть случаи прекращения осуществления полномочий в разделе 212 Закона об иммиграции и гражданстве США титула 8 Свода законов США, статья 1182, касающиеся недопущения на основании подозрений в терроризме, а также все связанные с этим акты.
Часть 7. Ускоренное внедрение биометрической системы отслеживания въезда и выезда.
(а) Министр внутренней безопасности обязан ускорить процесс создания и внедрения биометрической системы отслеживания въезда и выезда всех иностранных граждан в США, как было рекомендовано Национальной комиссией по террористическим атакам против США.
(b) Министр внутренней безопасности обязан периодически предоставлять президенту отчет о выполнении директивы, содержащейся в подразделе (а) этого раздела. Первый отчет должен быть предоставлен в течение 100 дней с даты этого указа, второй отчет должен быть предоставлен в течение 200 дней с даты этого указа, а третий отчет должен быть представлен в течение 365 дней с даты этого указа. Далее министр обязан предоставлять отчет каждые 180 дней вплоть до того момента, когда эта система будет полностью налажена и готова к работе.
Часть 8. Обеспечение безопасности собеседований на получение визы.
(а) Госсекретарь обязан немедленно приостановить действие альтернативной программы проведения собеседований на получение визы и обеспечить соблюдение раздела 222 Закона об иммиграции и гражданстве США титула 8 Свода законов США, статья 1222, которая требует, чтобы все претенденты на получение неиммиграционной визы проходили личное собеседование за исключениями, установленными законом.
(b) В рамках, установленных действующим законодательством, и с учетом доступности средств Госсекретарь обязан немедленно расширить действующую программу содействия сотрудникам консульств, в том числе существенно увеличить число сотрудников, увеличить срок их службы или сделать ее бессрочной, а также сделать языковые курсы в Институте дипломатической службы доступными для сотрудников, готовящихся занять посты вне зоны их основных лингвистических навыков, чтобы сроки ожидания собеседований для претендентов на неиммиграционную визу не растягивались.
Часть 9. Принцип взаимности в вопросе сроков действия виз.
Госсекретарь обязан изучить все соглашения о взаимности, касающиеся сроков действия неиммиграционных виз, чтобы убедиться, что с учетом классов виз все они настолько же взаимны, насколько осуществимы в части периода действия и пошлин, как этого требуют разделы 221 © и 281 Закона об иммиграции и гражданстве США титула 8 Свода законов США, статья 1201 © и 1351. Если та или иная страна не относится к гражданам США, стремящимся получить неиммигрантскую визу, с учетом принципа взаимности, Госсекретарь обязан скорректировать период действия виз, тарифы и другие аспекты, чтобы они соответствовали тому обращению, которое получают граждане США в этом иностранном государстве, насколько это возможно.
Часть 10. Прозрачность и сбор данных.
(а) Чтобы обеспечить более высокий уровень прозрачности в отношениях с американским народом и чтобы более эффективно осуществлять политику и практики, которые служат национальным интересам, Министр внутренней безопасности по согласованию с Генеральным прокурором обязан в соответствии с действующим законодательством и требованиями национальной безопасности, собрать с опубликовать в течение 180 дней, а затем каждые 180 дней:
(i) информацию касательно числа иностранных граждан, находящихся на территории США, которым были предъявлены обвинения в совершении преступлений террористической направленности за время пребывания на территории США; которые были признаны виновными в совершении преступлений террористической направленности за время пребывания на территории США; которые были высланы из США на основании обвинений в деятельности террористической направленности, в членстве или материальной помощи той или иной организации террористической направленности или на каких-либо других основаниях, связанных с национальной безопасностью, с даты этого указа или даты окончания предыдущего отчетного периода, в зависимости от того, что наступает позднее;
(ii) информацию касательно числа иностранных граждан, находящихся на территории США, которые были радикализованы после въезда на территорию США и принимали участие в актах террористической направленности; которые оказывали материальную помощь организациям террористической направленности в странах, представляющих угрозу для США, с даты этого указа или даты окончания предыдущего отчетного периода, в зависимости от того, что наступает позднее;
(iii) информацию касательно числа и типов актов гендерно-мотивированного насилия против женщин, совершенных на территории США иностранными гражданами с даты этого указа или даты окончания предыдущего отчетного периода, в зависимости от того, что наступает позднее;
(iv) любую другую информацию, касающуюся общественной безопасности, как ее определяют Министр внутренней безопасности и Генеральный прокурор, в том числе информацию об иммиграционном статусе иностранных граждан, обвиняемых в совершении тяжких преступлений.
(b) Госсекретарь должен в течение одного года с даты этого указа предоставить отчет, содержащий оценку долгосрочных расходов на Программу приема беженцев на федеральном уровне, на уровне отдельных штатов и на местном уровне.
Часть 11. Общие положения.
(а) Ничто в этом указе не должно истолковываться так, чтобы ослаблять или влиять иным образом на:
(i) полномочия, предоставляемые законом министерствам или агентствам исполнительной ветви власти или их руководителям;
(ii) должностные обязанности директора Административно-бюджетного управления в части бюджетных, административных или законодательных предложений.
(b) Этот указ должен исполняться в соответствии с требованиями законодательства и с количеством доступных средств.