О чем говорили президенты США и РФ
Президент США Дональд Трамп в субботу поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, который позвонил поздравить его с вступлением в должность, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Разговор длился около часа и касался тем от взаимного сотрудничества в борьбе с ДАИШ до усилий в совместной работе по достижению мира во всем мире, включая Сирию", — говорится в сообщении.
В Вашингтоне позитивно оценили состоявшийся разговор и назвали его "важным шагом в улучшении отношений" между двумя государствами.
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Телефонная беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошла в позитивном ключе. Лидеры двух стран обсудили борьбу с терроризмом, сирийский конфликт и ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
Этот разговор глав государств стал первым с момента инаугурации Дональда Трампа. Российский президент поздравил своего американского коллегу со вступлением в должность. Ранее они всего лишь раз общались по телефону — в ноябре Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента.
Главы государств обменялись мнениями по основным вопросам двусторонних отношений. Они условились работать в направлении стабилизации и развития российско-американских отношений на равноправной основе.
"С обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия — на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе", — говорится в сообщении Кремля.
Главы государств отметили важность восстановления торгово-экономических отношений между деловыми кругами обеих стран.
Президент США заявил, что американский народ с симпатией относится к России и россиянам. Со своей стороны Владимир Путин подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам.
РИА Новости