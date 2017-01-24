→ Президент Казахстана намерен реформировать политическую власть в стране

Президент Казахстана намерен реформировать политическую власть в странеПрезидент Нурсултан Назарбаев 25 января выступил с обращением по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти к народу Казахстана.
В своем обращении Назарбаев заявил: «Основная суть – Президент отдает ряд своих полномочий Парламенту и Правительству.
Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства.
Она себя в то время оправдала. Все наши достижения были реализованы именно при этой системе. Эта реформа нацелена на повышение эффективности системы управления. Мы построили новое государство, новую экономику, новое общество».
Обращение Президента Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти транслировалось в эфире телеканалов.
«Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом роль Правительства и Парламента значительно усилится. Данная работа будет проводиться по двум ключевым направлениям.
Во-первых, следует передать значительную часть установленных законом полномочий Президента по регулированию социально-экономических процессов Правительству и другим исполнительным органам. За данную сферу в полном объеме должны отвечать Правительство, министерства и акиматы. Делегирование полномочий можно обеспечить за счет изменения соответствующих законов. Около 40 полномочий, которые можно передать или в Правительство, или в Парламент.
Эти поправки Правительство в приоритетном порядке внесет в Парламент для принятия до конца текущей сессии.
Во-вторых, более сложная задача – сбалансировать отношения между ветвями власти на конституционном уровне.
Важно усилить роль Парламента в формировании Правительства, повысить ответственность кабинета министров перед депутатским корпусом»- добавил Президент.
В обращении также говорится, что Президент может отказаться от права отменять либо приостанавливать действие актов Правительства и Премьер-Министра.
В заключении Н. Назарбаев сказал: «Я сознательно иду на делегирование значительной части полномочий, которыми обладает президент. И делаю это с одной единственной целью – построить более эффективную, устойчивую, современную систему управления страной».
Собинфо.