Инаугурационная речь Дональда Трампа
© AFP 2017, Mark Ralston
Президентом Соединенных Штатов Америки теперь является Дональд Трамп, который только что принял присягу и вскоре после этого выступил со своей инаугурационной речью.
ТРАМП: Председатель Верховного суда Робертс, президент Картер, президент Клинтон, президент Буш, президент Обама, сограждане и народы мира, спасибо!
(Аплодисменты)
Мы, граждане Америки, теперь объединились в едином национальном порыве, чтобы возродить нашу страну и восстановить ее потенциал для всех наших людей.
(Аплодисменты)
Вместе мы будем определять курс Америки и мира на долгие-долгие годы. Нас ждут серьезные проблемы, мы столкнемся с трудностями, но мы выполним свою задачу.
Каждые четыре года мы собираемся на ступеньках этого здания, чтобы надлежащим образом осуществить мирную передачу власти, и мы благодарны президенту Обаме и первой леди Мишель Обама за их любезную помощь в этот переходный период. Они были великолепны. Спасибо.
(Аплодисменты)
Однако сегодняшняя церемония имеет совершенно особое значение, потому что сегодня мы не просто передаем власть от одной администрации к другой или от одной партии к другой. Мы передаем власть от Вашингтона и возвращаем ее вам, людям.
(Аплодисменты)
Слишком долго небольшая группа людей в столице нашей страны пожинала плоды правления, государственной власти, а расходы ложились на плечи людей. Вашингтон процветал, но люди от его благ и богатств ничего не получали. Политики процветали, но рабочие места исчезали, и заводы закрывались. Истеблишмент защищал себя, а не граждан нашей страны. Их победы не были вашими победами. Их триумфы не были вашими триумфами. И пока они праздновали в столице нашей страны, семьям, находящимся в бедственном положении по всей нашей стране, праздновать было практически нечего.
(Аплодисменты)
Все это изменится, и перемены начинаются прямо здесь и прямо сейчас, потому что этот момент — ваш, он принадлежит вам.
(Аплодисменты)
ТРАМП: Он принадлежит всем, кто собрался сегодня здесь, и всем, кто на нас смотрит по всей Америке. Это ваш день. Это ваш праздник. И Соединенные Штаты Америки — это ваша страна.
(Аплодисменты)
По-настоящему важно не то, какая партия управляет нашим правительством, а то, будет ли народ управлять нашим правительством.
(Аплодисменты)
20 января 2017 года запомнится как день, когда народ вновь стал правителем этой страны.
(Аплодисменты)
Забытые мужчины и женщины нашей страны больше не будут забыты.
(Аплодисменты)
Все сейчас слушают вас. Вы, десятки миллионов, пришли сюда, чтобы стать частью исторического движения, подобных которому мир никогда прежде не видел.
(Аплодисменты)
В центре этого движения — крайне важная убежденность в том, что государство существует для того, чтобы служить своим гражданам. Американцы хотят, чтобы у их детей были прекрасные школы, чтобы их семьи жили в безопасных районах, и чтобы у них самих была хорошая работа. Это справедливые и разумные требования праведных людей и праведного общества.
Но у слишком многих наших граждан существует другая реальность — это матери и дети, оказавшиеся в нищете в бедных кварталах наших городов; это пришедшие в запустение заводы, разбросанные, подобно надгробиям, на просторах нашей страны; это система образования, которая утопает в деньгах, но не дает нашим молодым и красивым учащимся никаких знаний; и преступность, и криминальные группировки, и наркотики, которые отняли слишком много жизней и лишили нашу страну огромного нереализованного потенциала. Эту американскую бойню надо прекратить здесь и сейчас.
(Аплодисменты)
Мы единая нация, и их боль — это наша боль. Их мечты это наши мечты. А их успех это наш успех. У нас одно сердце, один дом, и одна славная судьба. Та присяга, которую я сегодня принимаю, это клятва верности всем американцам.
(Аплодисменты)
На протяжении десятилетий мы обогащали иностранную промышленность в ущерб американской, субсидировали армии других стран, допуская прискорбное ослабление наших собственных вооруженных сил. Мы защищали границы других стран, и при этом отказывались защищать собственные границы.
(Аплодисменты)
Мы тратили триллионы долларов за рубежом, в то время как американская инфраструктура ветшала и приходила в негодность. Мы обогатили другие страны, в то время как богатство, сила и уверенность нашей собственной страны исчезали за горизонтом.
Один за другим закрывались и покидали нашу страну заводы и фабрики, и никто даже не думал о том, что миллионы и миллионы американских рабочих остаются без работы. Богатство нашего среднего класса утекало из его домов, а потом перераспределялось по всему миру.
Но все это в прошлом. А мы теперь будем смотреть только в будущее.
(аплодисменты)
Мы собрались здесь сегодня, чтобы отдать новое распоряжение, которое должны услышать в каждом городе, в каждой зарубежной столице, в каждом кабинете власти. С сегодняшнего дня наша страна будет руководствоваться новой концепцией. С сегодняшнего дня она будет звучать только так: Америка прежде всего.
(Аплодисменты)
Каждое решение по торговле, по налогам, по иммиграции, по иностранным делам будет приниматься в интересах американских рабочих и американских семей. Мы должны защитить наши границы от разрушительного воздействия других стран, которые производят нашу продукцию, крадут наши компании и уничтожают наши рабочие места.
(Аплодисменты)
Америка снова начнет побеждать, побеждать как никогда прежде.
(Аплодисменты)
Мы вернем наши рабочие места. Мы вернем наши границы. Мы вернем наше богатство. И мы вернем наши мечты.
(Аплодисменты)
Мы будем строить новые дороги, шоссе, мосты, тоннели, аэропорты, железные дороги по всей нашей прекрасной стране. Мы освободим наших людей от социальных пособий и вернем им работу. Мы восстановим нашу страну руками и усилиями американцев.
(Аплодисменты)
Мы будем следовать двум простым правилам: покупать американское и давать работу американцам.
(Аплодисменты)
Мы будем стремиться к дружбе и добрым отношениям со странами мира, но мы будем при этом исходить из того, что все страны имеют право ставить собственные интересы превыше всего. Мы не стремимся навязывать свой образ жизни никому, но мы хотим, чтобы он служил всем примером. Мы будем подавать яркий пример всем, чтобы они ему следовали.
(Аплодисменты)
Мы укрепим старые альянсы и сформируем новые; мы сплотим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, и мы сотрем терроризм с лица Земли.
(Аплодисменты)
В основе нашей политики будет лежать абсолютная преданность Соединенным Штатам Америки, и проявляя верность своей стране, мы восстановим верность друг другу. Когда наши сердца открыты патриотизму, в них нет места предрассудкам.
(Аплодисменты)
Библия рассказывает нам, насколько это хорошо и приятно, когда люди божии живут вместе в единстве. Мы должны открыто выражать свои мысли, честно обсуждать наши разногласия, но при этом всегда проявлять солидарность. Когда Америка едина, она непобедима.
(Аплодисменты)
Не должно быть страха. Мы защищены, и мы всегда будем защищены. Нас будут защищать великие мужчины и женщины из наших вооруженных сил и правоохранительных органов. И что самое важное, нас будет защищать Бог.
(Аплодисменты)
И наконец, мы должны масштабно мыслить и еще масштабнее мечтать. Мы в Америке понимаем, что нация жива, пока она к чему-то стремится. Мы больше не будем признавать политиков, которые только говорят, но ничего не делают, постоянно жалуются, но ничего с этим не делают.
(Аплодисменты)
Время пустых разговоров прошло. Наступает время действий.
(Аплодисменты)
Не позволяйте никому говорить вам, что сделать это невозможно. Сердце, боевой дух и духовное начало Америки преодолеют любые вызовы. Мы не проиграем. Наша страна будет снова процветать и преуспевать.
Мы присутствуем при рождении нового тысячелетия, мы готовы раскрывать тайны космоса, освобождать землю от страданий и болезней, осваивать новую энергию, отрасли и технологии завтрашнего дня. Нас будет вдохновлять новая национальная гордость, она будет воодушевлять нас и устранять наши разногласия.
Пора вспомнить старую мудрость, которую никогда не забывают наши солдаты: какими бы мы ни были, черными, смуглыми или белыми, у нас у всех красная кровь патриотов.
(Аплодисменты)
Мы все будем пользоваться нашими славными свободами, и будем салютовать нашему великому американскому флагу.
(Аплодисменты)
Где бы ни родился ребенок, в городских кварталах Детройта или на обдуваемых всеми ветрами равнинах Небраски, он смотрит в одно и то же ночное небо, его сердце наполняют одни и те же мечты, и один наш всемогущий создатель дает ему дыхание жизни.
(Аплодисменты)
Все американцы, во всех городах, малых и больших, от моря до моря, в горах и на равнинах слышат эти слова. Вас никто больше не будет игнорировать.
(Аплодисменты)
Ваш голос, ваши надежды, ваши мечты будут определять нашу американскую судьбу. Ваше мужество, доброта и любовь будут вечно направлять нас на этом пути. Вместе мы снова сделаем Америку сильной. Мы снова сделаем Америку богатой. Мы снова сделаем Америку гордой. Мы снова сделаем Америку безопасной. И да, вместе мы снова сделаем Америку великой.
(Аплодисменты)
Спасибо. Благослови вас Бог. И благослови Бог Америку.