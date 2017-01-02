Обама в прощальное речи назвал соперников США
"Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей", - сказал президент США, выступая с финальной речью во вторник в Чикаго (штат Иллинойс).
Американский лидер также призвал сограждан "быть бдительными, но не поддаваться страху" перед лицом внешних вызовов. По словам Обамы, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ) "будет пытаться убить невинных". "Однако они не смогут победить Америку, если только в этой борьбе мы не предадим конституцию и наши принципы", - уверен он (цитата по ТАСС).
Обама предрек разгром "Исламского государства"
Барак Обама отметил, что за восемь лет его правления американские спецслужбы и военные уничтожили "десятки тысячи террористов", и предсказал уничтожение ИГ.
"Мы убрали десятки тысяч террористов, включая (лидера "Аль-Каиды, организация запрещена в РФ. - Прим. NEWSru.com) Усаму бен Ладена. Глобальная коалиция по борьбе с ИГ, которую мы возглавляем, убрала их лидеров и забрала около половины их (террористов) территории", - сказал Обама, слова которого приводит РИА "Новости". "ИГ будет разгромлено", - добавил президент.
Обама: американским ценностям угрожают исламисты и автократические режимы
Президент США в прощальной речи поставил исламистов и автократические режимы в один ряд по степени угрозы демократическому американскому укладу, передает "Интерфакс".
"Этот порядок (базовые принципы существования США) поставлен под угрозу. Во-первых, агрессивными фанатиками, которые говорят от лица ислама, а во-вторых, автократами в зарубежных столицах, которые рассматривают свободный рынок, открытую демократию и гражданское общество как угрозу их власти", - сказал Обама.
Действующий глава государства отметил, что "опасность, которую они представляют американской демократии, масштабнее, чем от заложенных в автомобиле бомб и от ракет". "Они представляют собой страх перед изменениями, боязнь преобразований, боязнь людей, которые выглядят, говорят или молятся по-другому, пренебрежение принципом верховенства права, который делает лидеров легитимными, неприятие чужой точки зрения и свободомыслия, веру в то, что меч, или ружье, или бомба, или машина пропаганды являются высшим арбитром того, что правильно, и того, что не правильно", - заявил Обама.
Уходящий президент призвал американцев восстановить демократию
Покидающий свой пост президент США призвал американцев "восстановить демократические институты". "Наша демократия под угрозой, когда мы ее воспринимаем как должное. Все мы, вне зависимости от партии, должны броситься выполнять задачу восстановления наших демократических институтов", - сказал Барак Обама.
"Когда право на голосование (среди меньшинств) находится на одном из самых низких уровней в развитых демократиях, мы должны облегчить возможность голосования, а не усложнять ее. Когда доверие к институтам низко, мы должны сократить разрушительное влияние денег на нашу политику и настаивать на принципах транспарентности и этики на службе государства. Когда Конгресс не может функционировать, мы должны, таким образом, разграничивать избирательные округа, чтобы поощрять политиков придерживаться здравого смысла, а не жестких крайних позиций", - заявил Обама.
Барак Обама уходит в отставку 20 января, после чего президентом США станет Дональд Трамп. В своей прощальной речи Обама заверил, что обеспечит "гладкую" передачу власти избранному президенту. "Через десять дней мир увидит отличительную особенность нашей демократии: мирную передачу власти от одного свободно избранного президента другому", - сказал он.
"Я обязался перед избранным президентом Трампом, что моя администрация обеспечит настолько гладкую передачу власти, насколько это возможно, как президент (Джордж) Буш обеспечил это мне", - пообещал он.
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