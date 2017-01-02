The Independent: на Западе ждут от будущего третьей мировой и терактов
Человечество стоит на пороге третьей мировой войны — так считают жители западных стран. Данные опроса YouGov, приведённые британской газетой The Independent, показывают, что опрошенные в девяти странах 9 тыс. человек смотрят в будущее без оптимизма и готовятся к глобальному конфликту.
Около 64% американцев полагают, что мир стоит на пороге войны, и только 15% верят в мир во всём мире. Британцы настроены чуть более оптимистично — 61 против 19% соответственно. А вот жители скандинавских стран меньше расположены верить в мрачное будущее: 39% датчан уверены в мире, а 45% предсказывают войну.
Энтони Уэллс, директор YouGov, уточняет, что пессимизм американцев связан с непредсказуемостью Дональда Трампа, который возглавит 20 января Белый дом, в то время как французы напуганы серией кровавых терактов в их собственной стране, а также российской агрессией.
Аналогичные опросы, проведенные в Европе и Америке, свидетельствуют о том, что их жители видят угрозу и в милитаризме Кремля. Такого мнения придерживаются 71% британцев и 59% американцев, причем последние, как говорится в статье, значительно более оптимистичны в отношении России, чем европейцы.
81% граждан Франции уверены, что теракты будут продолжаться в наступившем году, лишь 11% французов так не думают. Примерно то же соотношение наблюдается в Германии и Великобритании. В то же время 63% жителей Финляндии, которые пока не сталкивались с прямой угрозой терактов, считают, что им это не грозит – противоположного мнения придерживаются лишь 26% граждан страны.