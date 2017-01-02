Politiken: Обама в панике
На самом деле президент изначально Барак Обама пообещал своему преемнику наиболее беспрепятственную передачу власти в истории.
В первые дни (после избрания Трампа) состоялась встреча в Овальном кабинете, где президент уходящий играл роль человека, умеющего достояно проигрывать, а Дональд Трамп выступал в качестве почтительного преемника.
Но за три недели до того, как Трамп и Обама вместе направятся по Pennsylvania Avenue в Вашингтоне, чтобы скипетр перешел из рук в руки, представление о беспроблемной смене власти оказалось практически на грани срыва.
На самом деле президент Обама явно поменял стратегию по отношению к своему преемнику — до такой степени, что это напоминает панику перед самым уходом. Частично Обама пытается заложить противопехотные мины вокруг некоторых результатов своей политической деятельности, отчасти для того, чтобы следующий всенародно избранный президент не мог на них обрушиться, отчасти для того, чтобы подправить свою посмертную славу.
Заповедные территории
Недавно Обама внес две большие территории в Юте и Неваде в число так называемых национальных памятников. Это означает, что планы строительства там нефтепроводов, развития масштабного животноводства или прочего коммерческого использования эти территорий положены под сукно, и новый президент традиционно отменить это решение не сможет.
То же самое касается и решение Обамы об охране большой территории в Арктике, это идет вразрез с обещаниями Трампа сделать возможным продолжать дальнейшее бурение в Арктике. Обама шаг за шагом пытается вставить Дональду Трампу палки в колеса.
Но самый примечательный результат имел место в Совете Безопасности ООН, где США — ко всеобщему удивлению — не наложили вето на критику израильских поселений на палестинских территориях.
Это существенная смена курса: Обычная позиция США сводится к тому, что строительство поселений, конечно же, дело предосудительное, но правильный способ решения проблемы находится за столом переговоров, а не в проклятиях и резолюциях ООН. И, честно говоря, немного пафосно: после восьми лет фактического затишья на переговорах о мире, которым Обама уделил не особо много своей политической энергии, он вдруг так ими озаботился на пути к пенсии.
В центре внимания — баллада с Израилем
Дональд Трамп отреагировал невиданным прямым вмешательством в международную игру. Избранный президент уговорил, по призыву Израиля, своего дружка, египетского диктатора Абделя Фаттаха ас-Сиси, отложить принятие резолюции.
На самом деле внешнеполитическая баллада с Израилем была в центре внимания и тогда, когда сам Обама был president elect — то есть избранным, но не приведенным к присяге, — восемь лет тому назад. Тогда израильтяне начали войну в Секторе Газа, чтобы положить конец ракетным обстрелам. Обама отказался занимать какую-то позицию по этой проблеме, сославшись на тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего.
«Я настаиваю на том, что особенно во внешней политике необходимо решительно подчеркнуть, что у нас не может быть двух президентов одновременно», — заявил тогда Обама на пресс-конференции.
«В настоящий момент идут весьма непростые переговоры, и мы не можем иметь два американских голоса, когда на карту поставлено так много», — сказал он.
Конечно же, в принципе это очень правильная точка зрения, но тогда к тому же она была очень комфортна для Обамы, который, таким образом, избежал необходимости занимать какую-то позицию по отношению к войне, которую Израиль так удобно завершил до его вступления в должность.
Но сейчас Обама не менее существенно нарушает конвенции путем радикального изменения внешнеполитического курса США — непосредственно перед собственной отставкой.
Маневры Обамы понять нелегко
Что касается чистой политики и стратегии, то обамовские маневры в ООН понять трудно. Они мобилизуют сторонников Трампа на оказание сопротивления и вносят раскол в ряды демократов. «Это крайне неприятно, это разочаровывает и удивляет», так охарактеризовал Чак Шумер (Chuck Schumer), лидер демократов в Сенате, новый курс Обамы.
То, что Обама не наложил вето, может помимо всего прочего привести к тому, что изменение курса получит поддержку. Трамп подумывает — даже если чисто символически — о том, чтобы перенести посольство США из Тель-Авива в спорный город Иерусалим.
Если следовать логике, то резолюция — еще один сигнал, который Трамп не сможет изменить. Вот так. Если бы президентские выборы выиграла Хиллари Клинтон, то США, по всей вероятности, как обычно, воспользовались своим правом вето.
Создается впечатление, что Обама и его администрация только сейчас переварили результаты выборов и поняли, что вскоре заправлять всем будут вовсе не они. И что тот, кто придет на смену, не только представляет собой поправки к курсу, но радикальное его изменение. Это означает также, что и сам Обама должен изменить тот способ, по которому ему предстоит покинуть Белый дом.
«Если бы выборы выиграла Хиллари Клинтон, я мог бы просто передать ключи. Мы бы только убедились в том, что бумаги в порядке, и потом я бы просто исчез. В нынешней ситуации, как мне кажется, я обязан дать советы тем, кто будет продолжать в качестве избранников народа», — заявил Обама поле выборов в беседе с The New Yorker.
Трамп оскорбился
Что характерно, Дональд Трамп серьезно оскорбился, только когда Обама в радиопрограмме Aхe Files заявил, что он сам мог бы победить Трампа на выборах.
«Делаю все возможное, чтобы не принимать во внимание многочисленные провокационные заявления и препятствия со стороны "президента О". Предполагалось, что это будет гладкий переход. Нет!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обама тоже думал, что передача власти пройдет без особых проблем. К Хиллари Клинтон, которая могла бы увековечить результаты его политической деятельности и обеспечить ему местечко в политическом Парфеноне США. Или, по крайней мере, к традиционному республиканцу, который, возможно, и сдал бы немного назад, но все равно оставил бы другие части его политического наследия в целости и сохранности.
Теперь Обама признал, что избрание Трампа делает недействительными общепринятую практику и общие правила. И поэтому он и сам уже не хочет играть по этим правилам.
Кристиан Мадсен, Politiken, Дания