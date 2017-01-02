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3-01-2017, 17:17 0 525 Рейтинг0 Напечатать

Иран задолжал за туркменский газ

В последние дни в средствах массовой информации Ирана и некоторых других азиатских изданиях появились разноречивые сообщения, касающиеся туркмено-иранских отношений в газовой сфере.

Иран задолжал за туркменский газ

В некоторых из них речь идет о якобы «неожиданном и несоответствующим двустороннему соглашению» прекращении поставок туркменского природного газа в Иран с 1 января 2017 года. В других публикациях, наоборот, отмечается, что «Иран подписал с Туркменистаном контракт на поставки туркменского газа на 5 лет».

Однако, на эти публикации, Министерство иностранных дел Туркменистана решительно заявляет, что подобного рода диаметрально противоположные по своему характеру и нелогичные по содержанию информационные вбросы, не имеют под собой никаких оснований.

В информации, полученной редакцией NUZ.UZ в посольстве Туркменистана говорится, в действительности, начиная с декабря 1997 года, Туркменистан в соответствии с контрактом купли-продажи газа, осуществляет поставки газа в Иран, строго соблюдая при этом все условия двустороннего соглашения.

Вместе с тем, к сожалению, Национальная иранская газовая компания, начиная с 2013 года, не прилагает необходимых усилий для погашения своего долга за ранее поставленный в Исламскую Республику туркменский природный газ. В результате этого образовалась значительная задолженность иранской стороны, которая создает финансовые трудности для поддержания работы в штатном режиме газотранспортной инфраструктуры Туркменистана, ориентированной на поставки газа в Иран по долгосрочному контракту.

В течение 2016 года иранская сторона в официальном порядке была неоднократно информирована о складывающейся неблагоприятной ситуации в сфере газовых поставок и о возможном ограничении поставок туркменского природного газа. При этом подчеркивалось, что задержка в выплате денежных средств, причитающихся Государственному концерну «Туркменгаз», работающему на принципах самоокупаемости и самофинансирования, может привести к технической остановке работы на газовых скважинах, компрессорных станциях, очистных установках и других элементах газовой системы Туркменистана, по которой природный газ поставляется в Иран.

Одновременно, туркменская сторона внесла ряд предложений, нацеленных на оперативное решение возникших вопросов.
Однако, отсутствие позитивной реакции Национальной иранской газовой компании на конструктивные инициативы Туркменистана, ее пассивность в поиске вариантов взаимоприемлемого решения, привели к вынужденному ограничению поставок туркменского природного газа в Иран с 1 января 2017 года.

Министерство иностранных дел Туркменистана, заявляя о вышесказанном, подчеркивает, что любые попытки политизации этого вопроса, от кого бы они не исходили, будут расцениваться как недружественные по отношению к Туркменистану действия и немедленно опровергаться туркменской стороной.

Пресс-служба
МИД Туркменистана
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Туркменистан, Иран, Газ
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