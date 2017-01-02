В ожидании перемен
Нидерланды
В Нидерландах лидерство в предвыборных рейтингах сохраняют правые силы во главе с Партией свободы. Её лидера Герта Вилдерса называют «голландским Трампом». Политик и сам не отрицает, что его вдохновил пример американского миллиардера.
Вилдерс выступает против исламизации Европы и является евроскептиком. В частности, он призывает провести референдум по вопросу выхода Нидерландов из ЕС. Также он предложил запретить Коран в стране, ввести налог на мусульманские платки и не выдавать больше разрешений на строительство мечетей.
Вместе с тем свои позиции пока не сдаёт и правящая Народная партия за свободу и демократию, во главе которой стоит действующий премьер-министр Марк Рютте.
Всеобщие выборы в Нидерландах состоятся 15 марта 2017 года.
Германия
С 2013 года парламент в ФРГ контролируют три политические силы — Христианско-социальный союз (ХСС), Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Они образуют коалицию, занимая 504 депутатских кресла из 630. Остальные места распределены между «Левыми» и объединением «Союз 90/Зелёные».
При этом в последнее время силу набирает партия «Альтернатива для Германии», которая выступает за выход страны из еврозоны, ужесточение миграционной политики, запрет на ношение хиджабов в школах и ограничение на строительство минаретов. Если три года назад эта партия не смогла перешагнуть пятипроцентный барьер для попадания в бундестаг, то в 2016 году на региональных выборах в земле Мекленбург — Передняя Померания она набрала 21% голосов. Отмечалось, что волеизъявление избирателей именно этого региона рассматривалось как основная проверка перед парламентскими выборами.
Действующий канцлер Ангела Меркель, как ожидается, намерена и дальше ужесточать риторику в адрес Москвы и укреплять сотрудничество с НАТО. Она также призывает немцев привыкать жить в условиях кибервойны, которую якобы развязали российские власти. В то же время канцлер обещает разрешить проблему с мигрантами. Оппоненты Меркель критикуют её за зависимость от США, стагнацию в экономике и нагнетание истерии вокруг России.
Парламентские выборы в Германии, по итогам которых будет избран новый канцлер, пройдут в августе или сентябре 2017 года.
Франция
В Пятой республике президента будут избирать уже в 11-й раз. Голосование за кандидатов пройдёт в два тура. Первый стартует 23 апреля, второй запланирован на 7 мая.
Лидер правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен уже заявила, что намеревается стать следующим президентом Франции. Однако проведённые опросы среди французов показывают, что это маловероятно.
За кресло главы государства также будут бороться бывший премьер-министр Франсуа Фийон, выступающий от республиканцев, и кандидат от социалистов. С последним пока не определились: членам партии предстоит сделать выбор между покинувшим недавно пост премьера Мануэлем Вальсом, экс-министром образования Бенуа Амоном и бывшим министром экономики Арно Монтебуром.
Действующий президент Франсуа Олланд принял решение не баллотироваться на второй срок.
Эксперты отмечают, что в последнее время во Франции упрочили свои позиции правые силы. Шансы консервативного лагеря сменить социалистов у руля оцениваются как очень высокие. В частности, в декабре исследовательская компания Ifop провела опрос и выяснила, что более 50% граждан Франции считают Фийона наиболее вероятным победителем на президентских выборах.
Причиной такой смены политических взглядов в республике стала неспособность левых справиться с вызовами в сферах экономики и безопасности.
Французские аналитики считают, что победа Ле Пен серьёзно изменит политику в стране и активизирует другие правые партии в странах Европы.
Италия
В Италии очередные парламентские выборы должны состояться в 2018 году, однако в связи с уходом с поста премьера Маттео Ренци вполне вероятна организация досрочных выборов. На последних настаивают оппозиционные партии «Лига Севера» и «Движение пяти звёзд». По их мнению, Ренци довёл экономическое положение Италии до крайности, придерживаясь единой денежной и банковской системы Евросоюза.
Поэтому теперь правые силы заявляют о намерении провести референдум о выходе из еврозоны. Помимо этого, набирающая политический вес оппозиция настроена сменить внешнеполитический курс страны, в частности, в отношении России, добившись от Европарламента отмены санкций. Представители правых также заявляют, что смена национальных правительств нужна всем странам — членам ЕС.
Австрия
Выборы в Австрии, которые завершились 4 декабря 2016 года, не стали победными для право-националистической Партии свободы. Её лидер Норберт Хофер проиграл во втором туре голосования независимому кандидату Александру ван дер Беллену. Последний опередил своего конкурента, набрав 53,6% голосов. В январе состоится инаугурация нового президента.
Ожидается, что с приходом к власти ван дер Беллена политический курс мало изменится. Вместе с тем по ряду вопросов могут быть приняты новые решения. В частности, сам политик признаёт, что в деле разрешения международных конфликтов прогресс без участия России невозможен.
Однако стоит отметить, что в Австрии президент выполняет в основном церемониальные функции. Реальной же властью обладает канцлер.
США
Вдохновитель правых в ЕС, сенсационно одержавший победу на минувших выборах, Дональд Трамп вступит в должность 20 января. Несмотря на то, что его кандидатуру ещё должен утвердить конгресс, который соберётся 6 января, команда республиканца уже вовсю готовится к инаугурации.
Трамп обеспечил себе победу на выборах, сделав разворот от внешнеполитических проблем к внутренним. Так, он обещал бороться с нелегальной миграцией, снизить налоги, заставить крупные компании вернуть производство на территорию США и создать новые рабочие места. Что касается внешней политики, Трамп заявлял о намерении разгромить террористическую организацию «Исламское государство»*, оставить практику смены режимов в других странах и наладить отношения с Россией.
Такая позиция республиканца, как оказалось, весьма импонировала американцам, которые устали от риторики демократов. Несмотря на повсеместную поддержку Клинтон со стороны СМИ, американцы отдали предпочтение тому, кто собирается изменить курс США и обещает вернуть стране величие.
Иран
Выборы президента Ирана пройдут 19 мая 2017 года. Одним из главных претендентов на пост главы государства является действующий президент республики Хасан Роухани, который в 2013 году неожиданно для многих получил более 18 млн голосов. При нём на протяжении последних лет продолжилось укрепление российско-иранских отношений. Тегеран и Москва выступают с единых позиций во вопросам политического урегулирования в Сирии и борьбы с терроризмом, а также за формирование справедливого многополярного мироустройства.
Южная Корея
Национальная ассамблея, законодательный орган Южной Кореи, подавляющим большинством проголосовала за объявление импичмента нынешнему президенту Пак Кын Хе, которую обвиняют в том, что она позволила своей подруге Цой Сун Силь, не занимавшей никаких государственных постов, влиять на политику страны и вмешиваться в решение кадровых вопросов высокого уровня.
Политическое будущее Пак Кын Хе пока непонятно, но в самой Корее в числе вероятных кандидатов на пост президента называют Генсека ООН Пан Ги Муна, срок полномочий которого истёк 1 января 2017 года. Комментируя свои дальнейшие планы, он отметил, что намерен после возвращения в Южную Корею посвятить себя развитию страны. Его заявление было воспринято как намёк на готовность баллотироваться в президенты.
В качестве Генерального секретаря организации Пан Ги Мун участвовал в обсуждении важнейших мировых вопросов, а также в урегулировании кризисов в разных странах и континентах. Ему необходимо было учитывать позиции самых разных сторон, порой взаимоисключающие, и помогать международному сообществу искать компромиссные решения.
1 января Пан Ги Мун отдельно отметил роль Москвы и Анкары в процессе урегулирования сирийского кризиса. Как сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик, «Генеральный секретарь приветствует единогласное принятие Советом Безопасности резолюции 2336 и усилия России и Турции по сокращению насилия и спасению жизней гражданских лиц в Сирии путём установления режима прекращения огня».
Киргизия
В 2017 году пройдут президентские выборы и в Киргизии, однако их точная дата пока не назначена. Ранее RT пообщался с жителями страны и выяснил, что шанс победить есть не только у представителей трёх основных партий, но и у внепартийных кандидатов. Действующий президент республики Алмазбек Атамбаев заявил, что не намерен баллотироваться на второй срок.
Одним из главных кандидатов на пост главы государства является глава фракции «Республика» и депутат парламента Киргизии 46-летний Омурбек Бабанов, который в 2011—2012 годах был премьер-министром страны. До прихода в политику он занимался предпринимательством — нефтяным бизнесом и экспортом хлопка.
Второй претендент на должность президента страны — оппозиционер и лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев. Он занимал должность спикера парламента и был одним из создателей действующей Конституции республики. В 2005 году Текебаев был главным руководителем «цветной революции» в стране. В 2015 году он стал одним из инициаторов проведения референдума об изменении государственного устройства, в рамках которого республика должна была стать парламентской. Тогда предложение о референдуме было отклонено.
Также ожидается, что президентская Социал-демократическая партия Кыргызстана представит своего кандидата, однако его имя пока не называется.