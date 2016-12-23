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→ Команда Трампа прогнозирует отмену порядка 70 процентов указов Обамы
Сегодня, 06:08 0 121 Рейтинг0 Напечатать

Команда Трампа прогнозирует отмену порядка 70 процентов указов Обамы

Команда Трампа прогнозирует отмену порядка 70 процентов указов Обамы
Избранный президент США Дональд Трамп намерен отменить около 70 процентов указов за подписью действующего главы государства Барака Обамы, сообщил в эфире телеканала Fox соратник республиканца и экс-спикер конгресса Ньют Гингрич.

"Около 60 или 70% его (Обамы) указов, почти все будут аннулированы Трампом", — заявил политик.

По его словам, подобные меры потребуют "небольшого юридического оформления, умных юристов, которые это сделают".

При этом республиканец назвал последние действия Обамы "отчаянным исступлением", сравнив его наследие с "куклой, из которой выпустили воздух, и она все сжимается и сжимается".

В ходе избирательной кампании Трамп постоянно обещал отменить многие решения Обамы, в частности "отменить и заменить" реформу здравоохранения, отменить ограничения на добычу углеводородов и другие.
Политик выразил уверенность, что новому президенту удастся отменить даже те распоряжения своего предшественника, которые по объективным обстоятельствам не подлежат пересмотру.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года.

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