Команда Трампа прогнозирует отмену порядка 70 процентов указов Обамы
"Около 60 или 70% его (Обамы) указов, почти все будут аннулированы Трампом", — заявил политик.
По его словам, подобные меры потребуют "небольшого юридического оформления, умных юристов, которые это сделают".
При этом республиканец назвал последние действия Обамы "отчаянным исступлением", сравнив его наследие с "куклой, из которой выпустили воздух, и она все сжимается и сжимается".
В ходе избирательной кампании Трамп постоянно обещал отменить многие решения Обамы, в частности "отменить и заменить" реформу здравоохранения, отменить ограничения на добычу углеводородов и другие.
Политик выразил уверенность, что новому президенту удастся отменить даже те распоряжения своего предшественника, которые по объективным обстоятельствам не подлежат пересмотру.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года.
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