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Пограничники Сахалина остановили гражданина РУз отправившегося в Сирию

Пограничники Сахалина остановили гражданина РУз отправившегося в Сирию
Пограничники и сотрудники УФСБ России по Сахалинской области помешали выходцам из стран Центральной Азии отправиться через третьи страны в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации «Исламское государство», сообщает погрануправление ФСБ по региону.

Группу, намеревавшуюся попасть в Сирию, выявили в 2016 году. Входящие в нее люди долгое время жили в России нелегально, передает ТАСС.

Один из ее участников ранее привлекался в Сахалинской области к уголовной ответственности за взяточничество и незаконное пересечение границы, а в Узбекистане объявлен в розыск за наемничество и совершение преступлений экстремистской направленности.

«В результате слаженных и своевременных совместных действий пограничников и УФСБ региона реализовать свой замысел нелегальным мигрантам не удалось», — сообщили в управлении.

Четыре иностранных гражданина из задержанной группы по решению суда депортированы на родину, где «переданы иностранным партнерам для проведения в отношении них дальнейших проверочных мероприятий и привлечения к ответственности».




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