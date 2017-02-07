Пограничники Сахалина остановили гражданина РУз отправившегося в Сирию
Группу, намеревавшуюся попасть в Сирию, выявили в 2016 году. Входящие в нее люди долгое время жили в России нелегально, передает ТАСС.
Один из ее участников ранее привлекался в Сахалинской области к уголовной ответственности за взяточничество и незаконное пересечение границы, а в Узбекистане объявлен в розыск за наемничество и совершение преступлений экстремистской направленности.
«В результате слаженных и своевременных совместных действий пограничников и УФСБ региона реализовать свой замысел нелегальным мигрантам не удалось», — сообщили в управлении.
Четыре иностранных гражданина из задержанной группы по решению суда депортированы на родину, где «переданы иностранным партнерам для проведения в отношении них дальнейших проверочных мероприятий и привлечения к ответственности».