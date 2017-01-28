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→ В Петербурге гражданин Узбекистана разбился на стройке СИЗО "Кресты-2"

В Петербурге гражданин Узбекистана разбился на стройке СИЗО "Кресты-2"

В Петербурге гражданин Узбекистана разбился на стройке СИЗО "Кресты-2"
Гражданин Узбекистана погиб при строительстве следственного изолятора УФСИН в Колпино. Здание "преемника" знаменитых петербургских "Крестов" в настоящее время возводится в Колпинском районе северной столицы РФ.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ поСанкт-Петербургу, вчера, 5 февраля в воскресенье, в Колпино, пригороде Петербурга, гражданин Узбекистана при выполнении строительных работ сорвался и упал с семиметровой высоты. Потерпевший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии - с травмой грудной клетки, брюшной полости, головы и с шоком третьей степени.

Врачи боролись за жизнь 23-летнего молодого человека несколько часов, однако в 22.00 он скончался в колпинской больнице, не приходя в сознание.
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