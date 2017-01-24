Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Гражданин Узбекистана погиб в ДТП с участием двух грузовиков в Климовске

Гражданин Узбекистана погиб в ДТП с участием двух грузовиков в Климовске

Гражданин Узбекистана погиб в ДТП с участием двух грузовиков в Климовске
Гражданин Узбекистана погиб в результате ДТП с участием двух грузовиков в микрорайоне Климовск Подольска, мужчина скончался до приезда скорой помощи, сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

По его словам, несчастный случай произошел 23 января около18:00 на 44 километре автодороги Старосимферопольского шоссе в Подольске.

«Водитель 1973 года рождения, уроженец Республики Узбекистан, управляя грузовиком Hyundai Porter, двигался в сторону автодороги М-2 «Крым» из микрорайона Климовск Подольска. Он совершил наезд на грузовик International с полуприцепом Tonar, который из-за неисправности стоял в островке, разделяющем транспортные потоки направлений. За рулем неисправного грузовика сидел житель Рязани 1973 года рождения. В результате ДТП водитель автомашины Hyundai Porter скончался до приезда скорой медицинской помощи», – сказал сотрудник органов.

Он добавил, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины произошедшего.

Источник
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Загадочный или все-таки опасный «Цефтриаксон»? Минздрав рекомендует соблюдать осторожность

В Узбекистане могут отменить выездные стикеры и внедрить выдачу внутренних паспортов

Компания GM Узбекистан намерена организовать онлайн-продажи автомобилей

Поступок Умара из московского «Фудсити» повторил его казанский тёзка

Похожие статьи
LCN