Гражданин Узбекистана погиб в ДТП с участием двух грузовиков в Климовске
По его словам, несчастный случай произошел 23 января около18:00 на 44 километре автодороги Старосимферопольского шоссе в Подольске.
«Водитель 1973 года рождения, уроженец Республики Узбекистан, управляя грузовиком Hyundai Porter, двигался в сторону автодороги М-2 «Крым» из микрорайона Климовск Подольска. Он совершил наезд на грузовик International с полуприцепом Tonar, который из-за неисправности стоял в островке, разделяющем транспортные потоки направлений. За рулем неисправного грузовика сидел житель Рязани 1973 года рождения. В результате ДТП водитель автомашины Hyundai Porter скончался до приезда скорой медицинской помощи», – сказал сотрудник органов.
Он добавил, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины произошедшего.
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