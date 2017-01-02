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В Петербурге гражданин Узбекистана утонул в Неве

В Петербурге гражданин Узбекистана утонул в Неве
О происшествии в правоохранительные органы и МЧС сообщил охранник переправы. Как передает АН «Оперативное прикрытие», 58-летний сотрудник охраны 10 января около 20:30 увидел молодого человека азиатской внешности, который стоял на мосту и разговаривал по телефону. Самого прыжка свидетель не заметил, лишь увидел, как тело, как потом оказалось гражданина Узбекистана, плывет по Неве, а затем уходит под лед.

По свидетельствам очевидцев, предварительно он разговаривал по телефону. На мосту погибший оставил свой телефон. Сотрудники полиции и СК установили родственника предполагаемого самоубийцы, проживающего в Петербурге. По словам 24-летнего так же уроженца Узбекистана, его 20-летний племянник перед прыжком в воду позвонил родителям на родину и простился с ними.

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Опознать мужчину не составило труда – при себе у него были документы.

Следователи проводят проверку.
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