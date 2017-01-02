В Петербурге гражданин Узбекистана утонул в Неве
По свидетельствам очевидцев, предварительно он разговаривал по телефону. На мосту погибший оставил свой телефон. Сотрудники полиции и СК установили родственника предполагаемого самоубийцы, проживающего в Петербурге. По словам 24-летнего так же уроженца Узбекистана, его 20-летний племянник перед прыжком в воду позвонил родителям на родину и простился с ними.
Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Опознать мужчину не составило труда – при себе у него были документы.
Следователи проводят проверку.