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→ В метро Петербурга гражданин Узбекистана скончался после падения на рельсы
Сегодня, 13:21 0 134 Рейтинг0 Напечатать

В метро Петербурга гражданин Узбекистана скончался после падения на рельсы

В метро Петербурга гражданин Узбекистана скончался после падения на рельсы

В петербургском метро 22-летний молодой человек, гражданин Узбекистана скончался от травм, полученных в результате падения на рельсы на станции «Площадь Александра Невского».

Несчастный случай произошел рано утром 10 января

По сообщению агентства «Оперативное прикрытие», на платформу пострадавшего подняли еще живым, однако впоследствии он скончался.
В пресс-службе подземки Санкт-Петербурга заявили, что на нашего земляка наехал поезд.

Причины инцидента пока не установлены.
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