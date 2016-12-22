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Сегодня, 16:43 0 84 Рейтинг1 Напечатать

Тела двух граждан Узбекистана обнаружили на стройке в Лермонтово на Ставраполье

Тела двух граждан Узбекистана обнаружили на стройке в Лермонтово на Ставраполье
19 декабря житель города Лермонтова обнаружил в хозяйственной постройке на территории своего участка тела двух рабочих.

Двое граждан Республики Узбекистан после окончания строительных работ разожгли газовое оборудование и легли спать в одной из хозпостроек.

"52-летний и 27-летний мужчины погибли от удушья продуктами горения в из-за неправильного использования отопительного прибора" - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.
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christina
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