Тела двух граждан Узбекистана обнаружили на стройке в Лермонтово на Ставраполье
Двое граждан Республики Узбекистан после окончания строительных работ разожгли газовое оборудование и легли спать в одной из хозпостроек.
"52-летний и 27-летний мужчины погибли от удушья продуктами горения в из-за неправильного использования отопительного прибора" - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.