Обычаи разных народов. Новый год... и для деревьев тоже
С древних времен мудрецы вывели правило: посади дерево, вырасти сына, построй дом – и тогда твоя жизнь прожита не напрасно. Посадка дерева приравнивается по значимости к рождению человека. Поэтому и отмечает еврейский народ такой необычный праздник как Ту бишват - Новый год деревьев.
Отмечает не застольем, а выходом на природу с лопатами и молодыми саженцами. Посадить дерево и оставить свой след на земле – не правда ли благородно и даже романтично. А еще и очень практично, особенно когда речь идет о такой засушливой и бесплодной земле, как израильская. Тем не менее усилиями поколений она превращена в цветущий край, изобилующий прекрасными растениями, необыкновенными плодами и фруктами, способными удивить самых искушенных гурманов.
Обычай высаживать деревья в день окончания зимы в местном климате зародился в глубокой древности, имеет религиозные корни, но сегодня об этом аспекте помнят не многие. В этом месяце встречаются зима и весна, после зимнего отдыха пробуждается природа, в этом месяце закладывается благополучие всего года, земля напитывается влагой благодаря дождям, выпадающим здесь именно в этот период. Деревья одеты в нежно-зеленый наряд, страна покрыта ярким ковром весенних цветов – анемонами, нарциссами, фиалками.
Но так было не всегда. В древности страна была покрыта лесами. Но за те столетия, что еврейский народ находился в изгнании, страна превратилась в пустыню с иссушенной желтой почвой. Понадобились огромные усилия первопроходцев конца девятнадцатого века, самоотверженный труд первых киббуцников и деревенских поселений, последующих поколений жителей страны, чтобы привести почву в плодородное состояние.
Существует предание. Деревья позавидовали людям, наделенным праздником Нового года, и обратились к Всевышнему с просьбой позаботиться в этом и о них. И Он счел просьбу справедливой и определил праздник Нового года специально для растительного мира. В этом году это 12 февраля.
Со временем земледельцы стали рассматривать Ту бишват как своеобразный Судный день деревьев, когда решается их судьба на будущий год по аналогии с судьбой человека. Сегодня, когда учеными выработаны способы полива и ухода за растениями в особых климатических условиях, за судьбу деревьев приходится беспокоиться значительно меньше, чем в былые времена.
Есть немало легенд, связанных с этим праздником. Одна из них овеяна особым романтическим ореолом. При рождении в семье ребенка в первый Новый год деревьев следовало высадить дерево, которое бы росло параллельно с человеком. Когда же два юных сердца находили друг друга и решали создать собственную семью, разрешалось из этих выросших деревьев построить новый домашний очаг.
Еще один приятный момент, связанный с праздником Ту бишват. В этот день в домах накрываются столы, на которых выставлены самые разнообразные фрукты – конечно с учетом сезона в сушеном виде, печеные изделия из них и прочие блюда такого рода, подготовленные искусными хозяйками, включающими свою фантазию.
Так что – с очередным Новым годом!
НИНА ШПОЛЯНСКАЯ