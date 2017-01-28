Почему журналист должен страдать за свое правдивое слово?
Происходят у нас странные вещи. Глава государства говорит обо всех недостатках, которые препятствуют нормальному развитию страны по пути прогресса, критикует чиновников разного, даже самого высокого ранга, и это показывают по ТВ всему народу, а на местах не хотят меняться.
После выхода моей статьи «Кто освободит Самарканд из власти «тьмы?» мне позвонили из городской прокуратуры. Позвонивший, по-видимому, молодой сотрудник, спросил: «Это вы написали статью о проблемах света?». Ответил утвердительно. Он попросил меня придти в горпрокуратуру. «Почему, на какой основе?», спросил у него. Тот ответил: «Для беседы. Вы ведь пожаловались, что у Вас нет света, и с Ташкента нас попросили разобраться».
Пришлось мне объяснить этому сотруднику прокуратуры, от решения которого в некоторых обстоятельствах может зависеть судьба человека, что надо отличать жалобу от журналистского материала. «Я никому не жаловался, а поднял проблему электроснабжения Самарканда, проблему, которая волнует сотни тысяч людей. И если Вам руководство поставило задачу разобраться в этом деле, тогда поговорите не со мной, так как я все изложил в своей статье, а с начальниками гор- и облсвета. Ведь их действие или бездействие вызывает недовольство населения», - сказал своему собеседнику. В ответ он ничего не сказал и положил трубку.
Я думал, что на этом все, больше меня не будут беспокоить. Оказывается, нет. С горпрокуратуры позвонили в центр нашей махалли и интересовались моей персоной. Что у этого ведомства и вообще, у правоохранительных органов нет больше дел, чем преследовать журналиста за его правдивое слово? Дело в том, что вышеприведенный случай не единственный в моей практике.
Ограничусь еще одним фактом. После выхода в NUZ.UZ моей статьи «Что волнует участников дорожного движения Самарканда или о факторах, способствующих ДТП» в нашу махаллю явились двое сотрудников УВД. Они собирали данные обо мне. А зачем? Можно было понять, если сотрудники были из управления безопасности дорожного движения и, встречаясь со мной, интересовались другими отрицательными фактами, которые не были подняты в статье. Тогда это рассматривалось бы как стремление милицейского начальства, направленное на улучшение своей работы и заслуживало бы похвалы.
По моему глубокому убеждению, правоохранительные органы обязаны заниматься другими делами. Они, опираясь на данные, которые приводит журналист в своих материалах о недостатках, упущениях, граничащих с нарушениями в существующем законодательстве, а также о махинациях должностных лиц и т.п. должны вести свое расследование.
Почему я поднял этот вопрос и, тем более, на веб-сайте, редакция, которого находится в Узбекистане, а не где-то «за бугром»? Мы, это автор и редакция WWW.NUZ.UZ, уверены в том, что в нашей стране меняется в лучшую сторону отношение к правдивому слову журналиста, все, и самое главное, в верхнем эшелоне власти понимают, что нет никакой пользы для страны и народа, если все остается по-старому.
Следующий факт свидетельствует об этом. На прошлой неделе в Самарканде состоялась сессия областного совета народных депутатов. Принимал в нем участие министр сельского и водного хозяйства, заместитель Премьера министра Зоир Мирзаев, хотя это была рядовая сессия с обычной в таких случаях повесткой дня. Потом мне передали, что Зоир Тоирович в своем выступлении подчеркнул, что специально приехал, чтобы узнать, что твориться с электроснабжением в Самарканде. Он сказал, что в статье «Кто освободит Самарканд из власти «тьмы?» объективно говорится о сложившейся проблеме и поставил задачу: решить ее.
Уже на следующий день, 26 января, позвонил мне директор ОАО «Самаркандское территориальное предприятие электрических сетей» Гулом Примов и сообщил, что АО «Узбекэнерго» снял ограничения, т.е. теперь не будет никакого лимита в электроснабжении Самарканда. И, действительно, почти неделя, как не отключают свет во многих регионах Самарканда. Правда, кое-где еще остались проблемы. По словам Г.Примова, они связаны с изношенностью некоторых ТП и линий передач, которые можно устранить собственными силами.
Приступая к подготовке этой статьи, вначале не предполагал затронуть вопрос о роли и значении СМИ в развитии общества. Об этом на узбекском и русском языках размещены две мои статьи на сайте «Новости Узбекистана», а также в Виртуальную приемную Президента отправил предложения по реформированию СМИ. Но последние неприятные для меня события, о которых говорилось выше, а также показ по ТВ выступления Президента Шавката Мирзиёева, где он открыто говорил о недостатках и упущениях чиновников самого высокого ранга, дали мне толчок обменяться с общественностью следующими мыслями. Если хотите, это вдобавок к моим предложениям, направленным к реформе СМИ.
Шавкат Миромонович перед членами Кабинета Министров ставит задачи, от выполнения которых зависит процветание нашего родного Узбекистана. Эти задачи по вертикали власти спускаются вниз – до областных руководителей, начальников управлений и отделов, а оттуда – к чиновникам районного и городского ранга. Где гарантия, что во всех этих структурах, органах государственной власти и управления трудятся такие толковые, энергичные, бескорыстные, думающие и заботящиеся о будущем своей страны специалисты. Такие работники, которым под силу требования, исходящие от главы государства?
Ведь Президент говорит о широкомасштабной реформе, охватывающей все стороны общества и государства. По определенным направлениям уже начались изменения. Как идет этот процесс на уровне отдельных министерств, ведомств, областей, районов и городов? Вот здесь без поддержки СМИ, без открытых и беспристрастных выступлений журналистов обойтись практически невозможно. Необходимо дать возможность, чтобы средства массовой информации выполняли одну из основных своих функций, какой является своевременное распространение достоверной информации.
Почему подробно остановился на этой проблеме? Потому, что контролировать весь процесс хода реформы сверху почти невозможно. Внизу, на стадии рассмотрения какого-то определенного вопроса может быть чиновник, который по определенной причине не заинтересован в его решении. Бывает, кому-то выгодно, чтобы все оставалось по старому: ведь легче ловить рыбу в мутной воде.
История знает немало случаев, когда чиновники внизу, незаинтересованные прогрессивным нововведением, саботировали начатые реформы. Здесь понадобится честная, принципиальная и заинтересованная позиция журналистов. Если СМИ расскажут о каждом негативном случае, это будет известно общественности, руководству страны, вплоть до Президента и послужит основой для принятия соответствующего решения. Наказание таких нерадивых чиновников может послужить уроком для других. В дальнейшем, принимая на работу своих близких, начальник сначала уточнит, есть ли у его дорогого племянника достаточные знания, опыт, навыки для выполнения работ, связанных с будущей должностью, на которую он претендует.
Мог бы здесь привести немало конкретных примеров о том, как на разных уровнях в масштабе области, района или города остается многое еще по-старому, где-то не могут, а где-то не хотят коренных изменений, о которых говорит глава нашего государства. Есть немало примеров простой отписки на обращение в Виртуальную приемную Президента.
Для того, чтобы об этих и других проблемах, препятствующих развитию нашей страны могли бы говорить и другие журналисты, они должны почувствовать заинтересованную поддержку со стороны государства, чтобы были уверенными, что их действия не будут преследованы со стороны отдельных сил, которые хотят все оставить по-старому.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ