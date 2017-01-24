Послесловие к «Барабану»
Есть такой прибор. Физиотерапевтический. Он работает на импульсных токах низкой частоты. Периодически повторяющийся электрический ток. Поначалу это легкое покалывание. Бьет–отпускает. Под конец тебя пронзает всего. От пальчиков ног до макушки. Ток бьет постоянно. Ощущения в теле постоянны.
Я прошла длительный курс воздействия электрическим током на показе спектакля «Жестяной барабан» (по одноименному роману Гюнтера Грасса и сценарию к одноименному фильму Фолькера Шлёндорфа).
Бьет – значит живет! Барабанит – значит живет!
История судьбы маленького одинокого человека. Такого маленького и такого одинокого, что он расхотел расти уже в три года и так и остался в теле ребенка. Всю жизнь окружающие только и делали, что били его. Все, включая родных, соседских детей, одноклассников. А он бил барабан. Безжалостно, беспощадно. Выплескивая всю свою боль и непонимание. Он бил, насколько позволяли силы. Барабаны рвались, приходили в негодность. И ему покупали новые. Так происходило изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Новые барабаны – новые поражения, новая боль.
Мальчик не рос, когда встретил свою первую любовь, когда умерла его мама, когда он поехал в Париж на гастроли с цирком, когда он был счастлив со своей второй возлюбленной, не рос и тогда, когда фашисты убили его первого «теоретического» отца. Но лишь тогда, когда он стоял над могилой второго, такого же «теоретического», отца, и не осталось больше никого, он начал расти.
…Борис Гафуров решил загипнотизировать нас, приковать к стульям, надеть наручники. Он сделал это так мастерски, что не было даже паузы, чтобы почесать запястье.
Он расставил всех героев по местам легким движением руки Мастера. А состав сам уже подразумевал, что игра будет мастерской.
Владимир Юдин – Оскар Мацерат, человек маленького роста, но огромной взрослой души. Алексей Писцов – Альфред Мацерат, первый гипотетический отец Оскара, повар, простой, глуповатый человек. Бернар Назармухамедов – второй гипотетический отец Оскара, интеллигент, помешанный на сексуальных вожделениях. Наталья Ли – Анна Бронски, бабушка Оскара, под четырьмя юбками которой скрывался целый мир ребенка. Христина Белоусова – мать Оскара, разрывающаяся между двумя мужьями и сыном-карликом. И наконец Абдулазиз Ходжаев – человек-праздник и человек-горе одновременно, сопровождающий своим появлением все яркие сцены спектакля.
Браво Вам, Борис Гафуров, за выбранную тему, за столь сложную воплощенную задачу – перенести классический кинематограф на сцену. Да еще и сделать это за считанные дни. Браво Вашему составу и команде. И спасибо за Ваше творческое видение мира!
НАТАЛЬЯ БЕЛОЕДОВА