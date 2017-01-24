Квест «Последний эксперимент» в Ташкенте: совместимы ли страх и логика?Квесты в Ташкенте – явление относительно новое, но стремительными темпами набирающее популярность. Люди устали от банальных развлечений, им не хватает «экшна» и впечатлений. Поэтому наша команда с радостью приняла предложение посетить квест-рум, расположенный в ТЦ «Чиланзар».
Говорить о квесте «Последний эксперимент» очень сложно, поскольку каждое слово может быть воспринято, как спойлер. Искренне заботясь о том, чтобы каждый испытал «эффект неожиданности», буду делиться исключительно эмоциями.
Итак, ходят слухи, что в городе орудует некий доктор, который ставит свои эксперименты на людях. Вы оказались в числе тех, кому не повезло попасть в его руки. Из подпольной клиники, где вы окажитесь, вам предстоит побег. Выйти на свободу смогут лишь самые смелые и сообразительные!
Это – официальная легенда, с которой вас ознакомят, прежде чем вы приступите к выполнению заданий, на которые отводится один час. Особенность этого квеста – элементы перфоманса - в вашем приключении будет задействован актер, и он – страшный.
Именно на то, чтобы испытать глубину вашего страха, вытащить его на поверхность и заставить работать против вас, направлен квест. Антураж создает дополнительные препятствия выполнению заданий и поиску выхода – тревожная, жутковатая музыка, периодически пропадающее освещение, вся обстановка подпольной клиники, ощущение замкнутого пространства – у особо впечатлительных это вызовет психологический ступор и полностью отключит способность мыслить логически. К счастью, заданий не так много, но повизжать от ужаса вам точно удастся.
В нашей команде особенно психологически неустойчивыми оказались девушки. Подозреваю, что сильная половина боялась не меньше, что было заметно по легкому подрагиванию плеч и расширенным зрачкам. Но мужчины держались стоически.
Подсказками мы пользовались крайне активно в силу указанных причин, но обращаться за помощью было не особенно стыдно – пусть лучше нас посчитают глупыми, чем сердце разорвется от страха. Представляю, как над нами хохотали сотрудники квест–рума, когда мы падали на мягкое место при внезапном появлении сумасшедшего доктора, забирались в угол, выдавали весь известный нам арсенал ругательных слов.
Возможно, впечатлительность, мнительность и эмоциональность и мешали нам, но в данном случае считаю, что они были на пользу – ведь в этом и состоит смысл таких развлечений – погрузиться в атмосферу, на короткое время поверить, что все – реально.
Кроме того, этот квест, на мой взгляд, отличная проверка для дружбы и взаимовыручки. Я, к примеру, этот экзамен не прошла, и без зазрения совести пряталась за спины товарищей. Пусть они меня простят – я совсем не была готова к такому всплеску эмоций. Греет душу тот факт, что даже здоровые дядьки, посещающие тренажерный зал, от испуга пытались проломить стены. Были и те, кто просил остановить испытание. Так что мы еще держались достойно.
Как вариант для тимбилдинга данное развлечение подойдет отлично, а вот детям, наверное, лучше от подобного воздержаться.
Заявленный возраст для допуска к квесту начинается с 13 лет, а до его достижения рассматривается вариант посещения с родителями. Так вот, дорогие родители, настоятельно рекомендую не испытывать нежную и неокрепшую нервную систему ваших чад. Вам же не нужны ночные кошмары с последующим привлечением для решения психических проблем медицинских работников? А вдруг, они тоже окажутся «чокнутыми профессорами»?...