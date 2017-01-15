Кечирасиз, но получилось как всегда…Представители крупного и малого бизнеса с помощью производителей рекламы продолжают идти на всевозможные ухищрения, лишь бы склонить доверчивого потребителя на приобретение невиданных ранее, но заведомо некачественных промтоваров, залежалых продуктов питания, фальшивых лекарств, получения неудовлетворительных услуг. При этом они робко оправдываются перед соответствующими органами, дескать, хотели как лучше, но в результате «непредвиденных издержек» получилось как всегда!
Да и соотечественники наши как-то смирились и попривыкли к сюрпризам рекламодателей. И сегодня уже не столь активно реагируют на содержание нелепой и безграмотной рекламы, приносящей немалый доход одним и урон другим, искренне надеясь на справедливость. Но, увы, там, где «крутятся» большие деньги, производителям товаров и услуг совсем не до реверансов в сторону потребителя, хотя Закон и стоит на страже его интересов.
Вечный двигатель
Нет, это не то, что вы подумали. И нобелевская премия по этой части никому не грозит. Наш «двигатель» уже изобретен - это вездесущая реклама, которая, как известно, мощный "двигатель торговли". К тому же она довольно бесцеремонно сопровождает homo sapiensa от рождения до последних часов его пребывания в подлунном мире.
Безусловно, сейчас уже сложно представить себе наше житие-бытие без всевидящего ока рекламопроизводителей. Но иногда ее активное присутствие сильно осложняет выполнение профессиональных функций, получение качественного лечения, образования и бытовых услуг.
Раньше бытовала такая присказка: «Если на досуге перечитал все, что было под рукой, то принимайся за телефонную книгу". Однако настоящее время достаточно сложно обрести положительные эмоции отизучения «Телефонной книги г.Ташкента», столь необходимой для работы в офисе и для домашнего пользования. Это солидное издание, удивляет, мягко говоря, своей неординарностью и непомерным количеством рекламы, так как на ее фоне теряются сведения об организациях, изменивших адреса по разным причинам, в том числе и по воле топонимической комиссии.
А еще у потребителей старшего возраста определенное недовольство вызывает слишком мелкий шрифт, которым обозначены адреса и номера телефонов. В связи с этим, у большинства пользователей возникло пожелание к издателям,чтобы они дополнили телефонный справочник всего двумя предметами: «Кратким путеводителем по его страницам» и …портативной лупой. Тем более,что его цена дает надежду потребителям на столь скромное приложение к их очредному бестселлеру.
Однако специалисты компании «Yellow Pages Uzbekistan», лично изучившие зарубежный издательский опыт, всем желающим объясняют, что для такого справочника обычно привлекаются инвестиции состоятельных рекламодателей. А их хорошо оплаченный "каприз" превыше всего! Так что, в этом вопросе компания уже давно на уровне мировых стандартов, а «мелкие» неудобства граждан в порядке вещей.
Но вот незадача, терпеливый потребитель, почти готовый к современным нововведениям, удивлен позицией издателя, который, публично отрекся от ответственности за содержимое опубликованных рекламных опусов. В общем, занимательный досуг обладателям сего издания обеспечен, и верить или не верить завлекающей рекламной галиматье, решать только им.
Этой же проторенной дорожкой следуют и другие любители броской рекламы. К примеру, столичное ЧП "Turon Telecom" не пожалело средств на издание красочной рекламной продукции своих услуг. Так, массовым тиражом оно умудрилось напечатать наимельчайшим черным шрифтом на темном фоне все телеканалы, а недовольным клиентам дают совет: сфотографируйте весь список на сотку, увеличьте и распечатайте в интернете.
Не пожалеете – все 56 каналов к Вашим услугам! Радостно, конечно, на сердце от такой заботы! Хотя невольно напрашивается вопрос, а доступнее и скромнее нельзя было это сделать? Ведь за 20 тысяч сумов, которые вносятся в счет ежемесячной оплаты, можно было бы и снизойти до рядового не шибко зоркого телезрителя?
Зачем платить больше?!
Удивительное дело, но этот рекламный "слоган" до сих пор гипнотизирует наших сограждан и в хозмагазинах, и в аптеках и, особенно, в метрополитене, протяженностью 36 километров. На сегодняшний день уютное метро нашего мегаполиса состоит из 3-х линий и 29-ти станций, занимая именно по их количеству 5-ое место на всем постсоветском пространстве.
Словом, рекламодателям есть где разгуляться. Да и эксплуатационники не теряются - каждый сантиметр кому-то на благо, а кому-то в дополнительный доход. Естественно, что при таком "удачном" раскладе некогда задумываться об удобстве пассажиров и гостей столицы, мечущихся в час пик в поисках четких указателей типа «куда пойдешь и куда попадешь» при входе и выходе из станций метро. И сегодня эта тема очень актуальна для таких станций, как «Беруний», «Ойбек», «Дархан», «Чиланзар», «Буюк ипак йули» и т.д.
Зато надоедливых рекламных объявлений в каждом вагоне до двух десятков. Их содержание не блещет особым разнообразием. В основном пассажирам подсказывают: чем питаться и чем лечиться. Именно в такой последовательности. Сами же чиновники охотно объясняют это буйное вторжение рекламы под землю трогательной заботой о живущих.А вот за достоверность всех сведений, как правило, ответственность они не несут. Все бы ничего, но зачастую на рекламных плакатах высвечиваются названия неведомых
до сих пор лекарственных препаратов с «исключительными действиями», а также их дженериками (заменителями).
Но самое удивительное всегда оказывается рядом. -Это, когда при выходе из метро, всех потенциальных потребителей лекарств, встречают «близнецы-братья» подземных рекламных плакатов, но уже красующихся на многочисленных аптеках.Такой креативный рекламный ход по мнению психологов оказывает определенное давление на пациентов, жаждущих быстрого выздоровления и в связи с этим немедленно хватающихся за свой кошелек.
Однако, если все же кто-то из пострадавших от непредсказуемого действия разрекламированного заграничного лекарства или дженерика, пожалуется на "советы medicusа из М", то даже уважаемый третейский судья отошлет его куда подальше в связи с отсутствием состава преступления, никак не вписывающегося в рекламную историю.
На крючке
Один мой знакомый посетовал, что в его семье настороженно относятся к разрекламированным сортам чая и кофе, к чистящим и моющим средствам, особенно упакованным в яркие коробочки, бутылочки и пакетики. В общем, для этой дружной семьи реклама является своеобразной лакмусовой бумажкой при выборе разнообразных товаров и услуг. Следует заметить, что такое "прозрение" снизошло к ним не сразу, а благодаря жизненному опыту, который,как известно, "сын ошибок трудных".
Но, как показывает практика не все потребители такие прозорливые - доверчивых граждан на поверку гораздо больше. И они постоянно попадаются на крючок рекламщиков, склонных к нарушениям по части содержания и размещения многочисленных рекламных баннеров, коробов, растяжек и перетяжек.
Так, одна городская незамысловатая «рекламка» пообещала потенциальным клиентам прачечной и химчистки в одном лице «Быстро и качественно перекрасить джинсы в любой цвет». Одна молодая пара клюнула быстро и, обговорив с приемщицей цвет для покраски нового импортного товара, инвестировали за работу полагающуюся сумму с солидным процентом за срочность. И стали они жить -поживать и ждать. Наивные, ведь им казалось,что нет заджания проще,чем перекрасить светлую вещь в черный цвет!
Однако через неделю клиенту попытались выдать вместо, заявленных в квитанции черных джинсов, их коричневый аналог с мутными разводами. При этом «талантливые химики» упорно просвещали недовольного владельца штанов о "мировых новомодных тенденциях". В результате завязавшегося спора, справедливость все-таки восторжествовала, и джинсы вновь отправились в красильню. Практически через месяц противоборствующие стороны пришли к соглашению, что в результате сложных опытов модные джинсы обрели-таки долгожданный черный цвет. Но вот только нервы, как известно, не восстанавливаются...
Примерно с таким же успехом нынче фотографируют «за пять минут», чинят часы и обувь, шьют на заказ мужскую и женскую одежду и даже оказывают строительные услуги.Но сегодня каждый знает, что особая статья - это починка импортной бытовой техники.
Диагноз с арифметическими слагаемыми
Так, мои друзья для того чтобы починить пылесос и соковыжималку, обошли по следам навороченных реклам четыре мастерские, расположенные в разных районах города. Вскоре они пришли к выводу, что где-где, а артистов в этом бизнесе хватает. Поначалу «специи» сообщали, что эти сложные "космические аппараты" реабилитации не подлежат. Затем, понаблюдав за реакцией клиентов и небрежно изучив предметы, картинно разводили руками и провозглашали разнообразные диагнозы на смеси латыни и местного диалекта. После сложения и вычитания, их всех явно "глючило" в районе от 120 до 160 тысяч сумов за ремонт… каждой единицы. Вот такая получалась сложная арифметика.
Исходя из того, что починить надежный бытовой прибор намного лучше, чем приобрести сомнительный аналог из Поднебесной, хозяин решил отправиться в мастерскую возле Миробадского рынка. Согласовав визит со спецом, он пару часов провел в ожидании аудиенции. Наконец один из его молодых коллег смилостивился, и отправил горемыку прямиком на… Янгиабадский базар.
Там всего за полтора часа один скромный мастеровой умудрился вернуть к жизни пылесос, другая же мастерица лихо заменила мотор в соковыжималке. Весь поход вместе с ремонтом и проездом обошелся хозяину семейства всего в 105 тысяч сумм. В настоящее время вся техника слаженно трудится в их домовом хозяйстве.
Однако невольно возникают вопросы: во-первых, зачем хозяевам "точек", не имеющим в штате толковых специалистов, зазывать клиентуру дорогостоящей рекламой? Ведь чудо не произойдет, а неприятностей можно огрести предостаточно в рамках законов «О защите прав потребителей» и «О рекламе». И во-вторых, где сегодня трудоустраивается молодежь, которая ежегодно заканчивает колледжи по специальностям бытового обслуживания населения?
Любите ли вы чай, как люблю его я?
Ведь и в зимний холод, и в летний зной чай это лучший продукт. Некоторым моим землякам пришелся по вкусу разрекламированный охлажденный чайный напиток, разлитый в нарядные бутылочки. Но их постоянно гложет сомнение: действительно при их производстве используются качественная вода и брендовые марки?
Но вот истинные гурмэ пошли другим путем и заливают охлажденный чай, заваренный накануне проверенным дедовским способом, в собственную тару. При этом отдавая предпочтение популярным маркам, лихо набравшим очки за многолетнее пребывания в Центрально-азиатском регионе. Эти чаи очаровали и узбекистанцев своим вкусом и душистым ароматом (они здесь не указываются из определенных соображений).
Только вот в последнее время «усеченный» кем-то вес и одновременно подросшие цены за небольшую пачку показались среднестатистическому потребителю некорректными. Поэтому самые рачительные, дабы не переплачиватить за красочную упаковку, стараются приобретать чаи в развесном варианте. Однако при дегустации оказалось, что это уже нечто иное,
совершенно не похожее на раскрученные ранее сорта. Да и продается развесной чай зачастую на базарах и в универсальных «маркетах» рядом с соленой и копченой рыбкой, мясом, колбасой, мылом, стиральными порошками и т.д.
Знакомые сотрудники агентства «Узстандарт» на мой вопрос о правомерности такого незатейливого разнообразия на столичных прилавках, посоветовали никогда не покупать развесной чай и какао в подобных магазинах. И все потому, что эти нежные продукты впитывают чужеродные запахи и теряют свои потребительские свойства.
В связи с этими торговыми метаморфозами, припомнился мне случай, когда в рамках одной международной продовольственной выставки представители фирмы из очень дальнего зарубежья вдруг заявили, что не станут выпускать на наших предприятиях свою хорошо известную во всем мире продукцию, если местные соучредители не дадут им твердых гарантий о честном производстве (в данном случае речь шла о фасовке).
Прошло несколько лет, но, насколько мне известно, до сих пор тот чай в продажу не поступил. Следовательно, по щепетильному вопросу пока не договорились. А жаль...
Dura lex, sed lex –
(Закон суров, но это закон)
Не удивительно, что потребители, поднаторевшие за годы изобилия, справедливо интересуются: если реклама не достоверна, то нужна ли она вообще и куда смотрит Закон? Правомочность этого вопроса очевидна. В настоящее время производители и распространители рекламы наказываются за ее недостоверность в соответствии с законом Республики Узбекистан «О рекламе».
При этом юридические лица могут быть подвержены штрафу от 70 до 100 минимальных размеров заработной платы, а физические - от 3 до 5 (ст. 29.) По закону караются и те, кто игнорирует предписания о прекращении наружной рекламы (юридические лица подвергаются штрафу в размере от 30 до 50, физические - от 3 до 5 размеров минимальной заработной платы). И, хотя штрафные санкции применяются очень часто, но нарушителей Закона «О рекламе» это отнюдь не останавливает.
Поэтому вывод напрашивается один: защита прав потребителей в руках самих же потребителей. А вот продемонстрировать свое недовольство можно и собственным кошельком, захлопнув его перед носом недобросовестного производителя товаров и услуг,произнеся традиционное кечирасиз,ака.
Нодир ТАШ
P.S. Когда эта статья была подготовлена, поступила информация о том, что в настоящее время в России активно обсуждается вопрос о запрете на применение мелких шрифтов при издании различной печатной продукции. Обосновывалось это разными факторами, в том числе и медицинскими показаниями. В связи с этим, перед законодателями поставлена задача о скором внесении соответствующего дополнения в Закон «О защите прав потребителей».
А как у нас?..